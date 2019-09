El mercado de Dehesa de los Caballos de Cáceres será un centro con baile para mayores

Ep.

El antiguo mercado de Dehesa de los Caballos, situado en el barrio de Las 300 de Cáceres, se convertirá en un centro intergeneracional con baile para mayores, locales para asociaciones vecinales y espacios para que los jóvenes realicen actividades, de manera que será un lugar "polivalente" para disfrute de todas las edades.



Así lo ha anunciado el alcalde de la ciudad, Luis Salaya, que ha indicado que el ayuntamiento ha encargado ya a los arquitectos municipales la redacción de un proyecto para recuperar este edificio, que se cerró en 2010 con el traslado de los negocios al mercado de Ronda del Carmen y que permanece clausurado desde entonces.



"Queremos que sea un espacio polivalente intergeneracional en el que convivan distintos espectros y que haya un espacio diáfano para que se puedan hacer bailes de mayores, pero que también haya otros locales para asociaciones juveniles, de vecinos, etc", ha explicado Salaya.



La idea es que puedan mezclarse actividades que congreguen a personas de todas las edades para "romper con la dinámica de diferenciar los espacios de mayores y jóvenes", ha apuntado el primer edil que considera que "el trabajo intergenaracional puede ayudar mucho a construir espacios que no solo sean buenos edificios, sino que se trabaje por una nueva conciencia social".



Así, la recuperación de este inmueble será un "proyecto prioritario" en esta legislatura para lo que, de momento, se ha encargado ya el proyecto y después se buscará la financiación para acometerlo. Salaya no descarta que se pueda afrontar con fondos propios, por lo que este proyecto podría reflejarse en los próximos Presupuestos municipales para 2020.



No obstante, también se podría acudir a otras instituciones o "a algún tipo de financiación", ha dicho el alcalde, que ha insistido en que lo fundamental es que "es que es un proyecto prioritario de esta legislatura".



Además, respecto al futuro de otro mercado, el de Ronda del Carmen, cuya primera planta se remodeló para destinarse a servicios de hostelería, Salaya ha señalado que el interés del gobierno municipal es dinamizarlo y prueba de ello es que, en estos meses, se han adjudicado cuatro nuevos puestos en la planta baja.



Para el resto del edificio, el ayuntamiento está "analizando" diversos proyectos para poner en marcha "a corto o medio plazo" una oferta "atractiva" para la ciudad, ha dicho el regidor, que no ha querido dar fechas.



CINCO NUEVAS ORDENANZAS



Estos son algunos de los proyectos que el gobierno socialista tiene pensado impulsar en la ciudad, según ha señalado el alcalde, que ha enumerado también la puesta en marcha de cinco nuevas ordenanzas, como la accesibilidad, la de arbolado, la de ejecución subsidiaria, la de venta ambulante y la de protección animal.



En este último caso, el ayuntamiento cacereño descarta la imposición de una tasa para personas que tengan mascotas, como ya han llevado a cabo otras localidades pero sí se podría plantear la obligación de que los dueños de perros tuvieran que ir provistos de algún líquido limpiador para aplicarlo sobre el lugar en el que el animal haya hecho pis o caca, una vez recogida ésta.



Otra medida anunciada por Salaya es la puesta en marcha de un nuevo servicio de bicicletas eléctricas en la ciudad, la remodelación de la plaza de Santiago a través de un proceso participativo, el impulso del comercio con la contratación de una gerente, la elaboración de un catálogo de locales vacíos o la creación de una agenda única de eventos para que no se solapen las actividades culturales.



El alcalde ha señalado que "la forma fácil de afrontar estos cien días de gobierno hubiese sido anunciando grandes proyectos" pero, sin embargo, el esfuerzo del nuevo ejecutivo se ha centrado en "revertir la forma de trabajar" del anterior gobierno del PP y cambiar la manera de relacionarse con la ciudadanía para abrirse a los vecinos "pero dando soluciones eficaces a los grandes y a los pequeños problemas", ha dicho Salaya, en la rueda de prensa en la que ha estado acompañada su equipo.