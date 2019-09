PP critica que "improvisación" Gobierno Cáceres impide celebración del consejo rector IMAS

El Grupo Municipal del PP en el Ayuntamiento de Cáceres ha criticado que la "improvisación" del equipo de Gobierno ha impedido la celebración del consejo rector del Instituto Municipal de Asuntos Sociales (IMAS), previsto para este miércoles, y en el que se iba a aprobar el Plan Estratégico de Subvenciones y ayudas a varias asociaciones, que no se han podido debatir.

En concreto, según han explicado los representantes 'populares', Domingo Expósito y Elena Manzano, el consejo rector tenía que haber estado presidido por la concejala María José Pulido, "que ha considerado que no podía presidirlo por tener vinculación con una de las asociaciones a las que se iba a conceder una de la ayudas".

Por este motivo tenía que haberlo presidido el alcalde o la persona en quien delegara, de manera que, al inicio de la comisión, el edil socialista Andrés Licerán iba a presidirla pero no era competente para ello, ya que "no contaba con la delegación del alcalde, ante lo cual se estaba cometiendo una ilegalidad", tal y como informa el PP en una nota de prensa.

Para solventar este trámite se ha dado un tiempo con el objetivo de que Licerán consiguiera la delegación pero, según señalan Expósito y Manzano, "no ha sido posible", por lo que el consejo rector del IMAS ha tenido que posponerse.

"Licerán no tenía la competencia para presidirlo y, por tanto, los acuerdos que tomáramos serían no válidos, de ahí nuestra petición para que se aplazara hasta que no tuviera la delegación, pero no ha sido posible", inciden los ediles del PP que califican esta situación de "muy grave", ya que en el orden del día estaba la aprobación de las ayudas a asociaciones que realizan una labor importante en la ciudad.

EL EQUIPO DE GOBIERNO RESPONDE

Por su parte, el Gobierno del Ayuntamiento de Cáceres ha aclarado que la decisión de posponer la celebración del consejo rector del Instituto Municipal de Asuntos Sociales (IMAS), previsto para este miércoles, se ha tomado para que, ante la dudas en el procedimiento, "no se vieran afectadas las subvenciones a los colectivos, si algún grupo político lo impugnaba".

Por ello, el equipo de Gobierno lamenta que el PP "esté más por entorpecer que en colaborar" por la ciudad, en alusión a la crítica de los 'populares' después de que no se haya celebrado la citada reunión por motivos que achacan a la "improvisación" del Ejecutivo local socialista.

A través de una nota e prensa, aclara que, como la concejala de Asuntos Sociales, María José Pulido, tiene vinculación con un colectivo que trabaja con personas con Alzheimer, cuya asociación es beneficiaria de una de las ayudas que se iban a aprobar, se decidió que fuese el alcalde, Luis Salaya, quien presidiera el consejo rector.

Sin embargo, "a última hora" de la tarde de ayer martes se decidió "reducir" la agenda del regidor "por motivos de salud" y se pidió un informe "verbalmente" al secretario del IMAS, que advirtió de que "no hay problema" en que lo presidiera el portavoz municipal, Andrés Licerán, "sin delegación por escrito".

Finalmente, el consejo rector del IMAS no se ha reunido debido a que el PP ha pedido la delegación escrita para la presidencia y para que las decisiones adoptadas tuvieran su valor legal.