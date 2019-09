Ayuntamiento Cáceres lamenta que se deniegue indulto hosteleros condenados por caso ruido

Ep.

El portavoz del Gobierno en el Ayuntamiento de Cáceres, Andrés Licerán, ha lamentado que el Gobierno haya denegado el indulto que habían solicitado los hosteleros cacereños condenados por el caso del ruido en La Madrila, de manera que tendrán que ingresar en prisión, al habérsele impuesto penas superiores a dos años.

"Estamos realmente apenados de cómo ha salido este asunto porque no es una buena noticia para la ciudad de Cáceres", ha dicho Licerán, que ha recordado que el ayuntamiento ha mostrado "en numerosas ocasiones" el apoyo a los once hosteleros condenados, por lo que con la denegación del indulto "no es un camino fácil de recorrer el que se abre ahora", ha dicho.

Cabe recordar que, en la pasada legislatura, el Ayuntamiento de Cáceres aprobó una moción municipal por unanimidad de todos los grupos que contaban con representación (PP, PSOE, Ciudadanos y Podemos) para apoyar el indulto parcial de los hosteleros y evitar su entrada en prisión, una vez pagadas las indemnizaciones a los afectados.

"No hay nada que celebrar", ha zanjado Licerán ante este caso que llevó al banquillo a once hosteleros de la ciudad, a la exalcaldesa Carmen Heras y al concejal de Seguridad, Carlos Jurado que fueron condenados por delitos de contaminación medioambiental por los ruidos que provocaban los locales de ocio de esta conocida zona de ocio cacereña.

En el caso de los dos políticos, las penas fueron inferiores a los dos años de prisión por lo que al no tener antecedentes han eludido la cárcel.

Ante esta nueva circunstancia del caso, el Ayuntamiento de Cáceres va a convocar "antes de quince días", el Consejo Sectorial del Ruido para "tomar medidas y que no vuelva a ocurrir esta situación", ha dicho Licerán en alusión a las denuncias vecinales por las molestias que causan los locales.

Cabe recordar que la asociación Cacereños Contra el Ruido denunció a once hosteleros de La Madrila y a los responsables políticos por los problemas del ruido en la ciudad.

Así, once hosteleros que regentaban los locales Down, La Belle, Latino's, Maquiavello, La Cuerda, Tacones, Submarino, Barroco y Sugar, en la época en la que se denunciaron los hechos, en la legislatura de 2007/2011, fueron condenados a dos años y tres meses de prisión.

Tras conocerse la sentencia, se creó una plataforma denominada 'Yo también hice ruido en La Madrila' que recogió más de 12.300 firmas de apoyo al indulto de los hosteleros. Este colectivo no descarta organizar alguna actividad en los próximos días para mostrar su solidaridad con los hosteleros que deberán ingresar en prisión.