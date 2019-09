Diputación de Cáceres explica en Barcelona políticas contra la despoblación rural

Rodeado, en el Ayuntaniento de Barcelona, de miembros y representantes de las asociaciones Extremeñas de Cataluña, el diputado de Reto Demográfico, Desarrollo Sostenible y Juventud de la Diputación de Cáceres, Álvaro Sánchez Cotrina, ha puesto como ejemplo de trabajo en el medio rural, el que está llevando a cabo la provincia de Cáceres con el programa “Diputación Desarrolla”.

Según Sánchez Cotrina, se está demostrando “que el medio rural tiene futuro y para ello hemos de gestionar, entre otras cosas, ese factor psicológico que viene de antaño y que apunta al fatalismo, al hablar de que el medio rural se muere. No. No es así -ha aseverado-. Solo morirá si lo dejamos morir, y no es el caso en Extremadura”.

Invitado por la Federación de Asociaciones Extremeñas de Cataluña, Sánchez Cotrina ha pronunciado la conferencia titulada “El Reto Demográfico. Moldeando nuestro futuro”, y se ha referido al estudio elaborado por el Consejo Económico y Social de Extremadura (CES) sobre reto y equilibrio territorial, en el que se apunta que Extremadura ha ido manteniendo una equilibrada población rural, lo que ha hecho “que ningún pueblo se cierre aunque, esto no debe hacernos olvidar que hay términos que nos advierten y nos deben mantener alerta, términos como envejecimiento, baja natalidad o escasez de inmigrantes”.

Ante ello, el diputado comparte algunas de las reflexiones enunciadas en el estudio, como que “tenemos que adoptar medidas políticas, una vez que decidamos qué sociedad queremos; medidas que hagan, por ejemplo, que vayamos hacia un sistema empresarial más basado en la agroindustria o que hagan del turismo, del ocio o, incluso, del envejecimiento, nuevos nichos de trabajo, porque nuestros mayores necesitan atención y servicios especiales para no tener que abandonar sus pueblos”.

Además, argumentó que “si creamos empleo podremos también frenar la marcha de inmigrantes que se ha generado ante la falta de perspectivas”.

Otra opción a barajar, ha dicho, recordando una medida ya apuntada por el presidente de la Junta de Extremadura, es “estudiar una mejor fiscalidad, una exención fiscal para los extranjeros o los inmigrantes que retornan a sus pueblos, como ha hecho Portugal. Estudiémoslo seriamente”.

La conferencia impartida por el diputado ha sido en el marco de la celebración institucional que las asociaciones extremeñas de Cataluña han querido celebrar con motivo del Día de Extremadura.