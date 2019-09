La calle Alzapiernas de Cáceres se abre al tránsito sin funcionar la escalera mecánica

Ep.

La calle Alzapiernas de Cáceres quedará abierta este viernes al tránsito peatonal pero las escaleras mecánicas que se han instalado en la mitad del tramo no entrarán en funcionamiento todavía por "diferencias" con la empresa respecto al contrato de mantenimiento de esta infraestructura.

El portavoz del equipo de Gobierno, Andrés Licerán, ha anunciado en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno que "se está estudiando el articulado del contrato" porque "no queda clara" la cobertura "en caso de que haya un problema", por lo que los servicios técnicos municipales han recomendado que no se ponga en marcha la escalera hasta que no haya garantías del mantenimiento de la infraestructura.

Según los pliegos de la adjudicación, el mantenimiento lo asume la empresa GC10 los seis primeros años, pero como la titularidad de la escalera es del ayuntamiento, se debe firmar un contrato que se está estudiando para que cuando la escalera esté operativa no haya dudas sobre las competencias.

No obstante, Licerán considera que "en cuestión de días estarán funcionando" pero, de momento, se ha decidido "no tener prisa" a la hora de poner en funcionamiento la escalera. No obstante, para controlar su mantenimiento, en la zona se han instalado dos cámaras de vigilancia permanente para evitar actos vandálicos.

Además de este contratiempo "hoy no acaba el calvario porque el proyecto no debería haberse realizado en estas condiciones", ha dicho Licerán, que ha recordado que el PSOE se opuso a esta obra sobre la que pesa una denuncia interpuesta ante la Junta de Extremadura por un particular por incumplir la normativa de accesibilidad.

Así, después de la obra que ha durado nueve meses y ha supuesto numerosos perjuicios para los vecinos y los empresarios de la zona, el gobierno augura que "va a seguir generando problemas a los cacereños y comerciantes" porque el gobierno tiene "serias dudas" de que cumpla con la normativa de accesibilidad.

"Hay serias dudas de que se acabe con el calvario de Alzapiernas", ha sentenciado Licerán en alusión a la denuncia que podría acarrear algún requerimiento administrativo o judicial, por lo que el capítulo de la obra de esta calle no se cierra todavía.

Así la cosas, el portavoz municipal ha indicado que, de cara a un futuro, habrá que tomar alguna decisión sobre este proyecto, pero ha descartado iniciar nuevas obras en la calle porque "no se volverá a castigar a los residentes y a los comercianes, si se puede evitar", ha dicho, por lo que, de momento, no se contempla la propuesta lanzada por el grupo municipal Ciudadanos que abogó por abrir un concurso de ideas para conseguir la accesibilidad en el entorno de Alzapiernas.

PISCINAS GRATIS Y CAMPAÑA DE ASFALTADO

En la Junta de Gobierno local se ha acordado también que el próximo lunes, día 9, las piscinas municipales tengan acceso gratuito con motivo de la celebración del Día de Extremadura.

Así, las piscinas del Parque del Príncipe, la del barrio de Aldea Moret, la del complejo Ramos Güija en Cáceres El Viejo, la de San Jorge en Pinilla, y la de Valdesalor, abrirán sus puertas en el horario habitual y de forma gratuita hasta completar el aforo. Con esta jornada de puertas abiertas se da por concluida la temporada de baño en la capital cacereña.

Licerán también ha informado de que el día 11 de septiembre comienza la segunda campaña anual de asfaltado de las calles, que cuenta con un presupuesto de 293.000 euros.

La renovación del asfalto llegará, en este caso, a las calles El Salvador, Honduras y Bolivia de Llopis Ivorra, así como la calle Simón Benito Boxoyo en Mejostilla, la avenida Cuatro Lugares (Cáceres El Viejo), la glorieta de Pierre de Cubertain con avenida Dulcinea y esta misma avenida hasta Ronda de la Pizarra del Nuevo Cáceres.

También se intervendrá en la avenida de la Constitución (Aldea Moret), la calle Roma y la avenida de París (Cabezarrubia). Además, se adecuarán los carriles bicis de la Ronda Norte, concretamente los situados desde el Corral de las Merinas hasta la calle Pozos de las Nieves, y se procederá a arreglar uno de los carriles bicis recientemente instalados en la zona de Puente Vadillo "porque está muy deteriorado el asfalto", ha apuntado Licerán.

Finalmente, el portavoz ha adelantado que un vehículo ha sido sancionado por conducción temeraria en la calle Pedro Romero de Mendoza en el barrio de Mejostilla. El conductor fue interceptado mientras hacía trompos en la calle.