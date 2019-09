Cáceres reivindica unas inversiones "justas" e infraestructuras "dignas"

Ep.

El Ayuntamiento de Cáceres ha celebrado este viernes el acto institucional con motivo del Día de Extremadura en el que ha reivindicado unas inversiones "justas", infraestructuras "dignas", "servicios públicos de calidad" y la "construcción completa" de la obras del Hospital Universitario, con el objetivo de conseguir un desarrollo social y económico y que no haya una Extremadura de "dos velocidades".



Así lo recoge la declaración institucional, consensuada por todos los grupos políticos (PSOE, PP, Ciudadanos, Unidas Podemos y Vox), que ha leído el alcalde de Cáceres, Luis Salaya, en las escalinatas del edificio consistorial. Allí se han congregado los miembros de la corporación municipal, así como otras autoridades civiles y militares. Tras la lectura, la cantante Aránzazu Benítez y el pianista Raúl García, han interpretado el himno de Extremadura, que ha contado con una intérprete de lengua de signos.



"Debemos reivindicar las inversiones justas que merecemos para nuestro desarrollo como región y como ciudad", recoge la declaración que también pide unas "comunicaciones dignas, que nos vertebren como país y como región, un tren digno que nos conecte con Madrid y una red de ferrocarril rápida y eficaz para el desarrollo social y económico".



Asimismo, la corporación cacereña ha pedido la conversión en autovía, por parte del Gobierno de España, de la carretera Cáceres-Badajoz, y "unos servicios públicos de calidad". "Somos la segunda ciudad más poblada de Extremadura, prestadora de servicios para toda la provincia y queremos poder ofrecer lo mejor a todos aquellos que viene a nuestra ciudad. Es de vital importancia para ello, que Cáceres cuente con unas infraestructuras sanitarias de primer nivel mediante la construcción completa del Hospital Universitario de Cáceres sin más dilación", recoge otro párrafo de la declaración.



No obstante, el texto recuerda que la región ha conseguido avanzar en cuestiones tan relevantes como la sanidad, educación y la atención a las personas dependientes, y asume la despoblación de los pueblos como "un gran reto que debemos afrontar pues son la seña de nuestra identidad y representan gran parte de la riqueza material e inmaterial de nuestra región".



Respecto a Cáceres, la declaración afirma que "Cáceres es cultura", y "una ciudad que cada día avanza y que atrae a diario a un número creciente de turistas" por ser "herederos de un legado histórico y cultural único que debemos cuidar, dar a conocer y convertirlo en la bandera de nuestra ciudad".



"Es nuestro deber promocionar y cuidar nuestro patrimonio y utilizarlo como motor de crecimiento y transformación", añade el texto en otro de sus párrafos, en los que se alude al compromiso de apostar por modelos de transporte sostenible, que "atraigan inversiones y que generen empleo de calidad, donde se garantice la igualdad real entre mujeres y hombres y se luche contra la lacra de la violencia machista, que contribuyamos al desarrollo de la sociedad extremeña desde la educación, la igualdad, a promoción del civismo y el consenso".



La corporación cacereña apuesta también por conseguir una "capital inteligente" que se adapte a las nuevas formas de comunicación que cuide y respete el medio ambiente, que apueste por la eficiencia energética, elimine barreras y consiga un entorno más saludable".



En definitiva, una ciudad y una región comprometidos con los Objetivos de Desarrollo Sostenible que marca la Agenda 2030 de la Organización de Naciones Unidas para lo que se impulsará la participación directa de la ciudadanía más joven, "de esa Extremadura que nace, esa nueva generación de talento, de creatividad, de energía que llega con el envite que precisamos", al tiempo que no se olvida de las personas mayores y del legado que aportan al desarrollo de la región.