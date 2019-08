Cáceres potenciará su presencia en el GCPHE e impulsará los congresos

Ep.



El Ayuntamiento de Cáceres va a potenciar su presencia en el Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España (GCPHE), del que forma parte como fundadora junto a otras catorce localidades españolas, para aprovechar los recursos que ofrece esta red de cara a aumentar el número de turistas y para contribuir en la toma de decisiones. Además, se recuperará el Convention Bureau, un órgano que quedó diluido y que tenía como función impulsar la celebración de congresos profesionales en la ciudad.



Para ello, se diseñará "a corto y medio plazo" un Plan Estratégico de Turismo, diseñado e impulsado con el sector empresarial pero gestionado desde el ayuntamiento, con el objetivo de aumentar las pernoctaciones, que actualmente no superan el 1,82 días por visitante, y atraer un turismo de calidad al que se le ofrecerá un paquete de actividades y propuestas para acabar con la idea de que Cáceres se puede ver en un día.



De hecho, el lema 'Cáceres no se ve en un día' está siendo utilizado por el consistorio como "mensaje político" en redes sociales con la intención de potenciar la riqueza arquitectónica de la ciudad, que es el mayor atrayente de turismo, pero también la gastronomía, el turismo de aventura, la naturaleza, y los congresos, una importante fuente de ingresos en el sector que ha decaído en los últimos años.



Estas son las principales novedades que se han puesto encima de la mesa en la reunión que han mantenido este miércoles el alcalde de la ciudad, Luis Salaya, y el concejal de Turismo, Jorge Villar, con representantes de la Confederación Empresarial de Turismo de Extremadura (Cetex) con su vicepresidenta, Pilar Acosta, a la cabeza.



Salaya ha explicado que ese plan tendrá un proceso de consulta para que sea "plenamente consensuado" con los agentes del sector y los grupos políticos. "Se hará sin prisas pero se empezará muy pronto", ha incidido, al tiempo que incide en la necesidad de conseguir que los turistas se quedan más tiempo en la ciudad para lo que se potenciarán otros recursos como el patrimonio minero industrial de Aldea Moret, el campamento romano de Cáceres El Viejo o la Sierra de la Mosca como entorno natural.



"Además de piedras, hay más cosas interesantes en la ciudad", ha sentenciado el regidor que cree que Cáceres "necesita un cambio radical en sus políticas de turismo" y para ello, el sector privado está dispuesto a "acompañar" al ayuntamiento para conseguir más medios económicos e invertir en la puesta en marcha de ese plan estratégico.



Salaya considera que la ciudad "ha vivido de la inercia" pero "hay que afrontar el futuro con una ambición mayor", sobre todo cuando lleguen las nuevas infraestructuras ferroviarias que favorecerán el transporte y hará que "aumente radicalmente la presencia de turismo".



En la misma línea, la vicepresidenta de Cetex ha trasladado al nuevo equipo de Gobierno la necesidad de "trabajar al unísono" para que la industria del turismo sea la más potente en la ciudad que lidera el número de visitantes en la región, ya que registra más del 20% de las pernoctaciones de toda Extremadura. Respecto a la presencia de Cáceres en el GCPH, Acosta ha señalado en declaraciones a los medios tras el encuentro, que la ciudad no participa "activamente" de las actividades del grupo y que "se pagan las cuotas" pero "se dejó de acudir a reuniones".



En este sentido, Salaya ha incidido en que la ciudad debe "recuperar el papel activo que tuvo en otras épocas" y aportar opiniones a la hora de diseñar las políticas que lleva a cabo la red. Asimismo, también Cáceres debe "aprovechar" los medios que se ponen a disposición de los socios como las redes sociales en las que se pueden promocionar las actividades de las ciudades y en las que no estaba presente Cáceres hasta ahora.



"Aprovecharemos todos los medios del Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad y además queremos influir en las políticas y trabajar intensamente en esta red", ha recalcado Salaya, que aclara que el papel de los técnicos es "muy importante" pero también el político porque contribuye a definir el rumbo de esta red.



CONVENTION BUREAU



Otro de los compromisos del equipo de Gobierno es recuperar el Convention Bureau, un órgano de participación público-privada que ha desaparecido y cuyo objetivo era atraer la celebración de congresos a la ciudad. "Los empresarios estamos dispuestos a poner nuestro dinero encima de la mesa para impulsar este potencial de congresos", ha recalcado Acosta.



La oficina funcionó durante ocho año y llegó a contratar a un comercial pero "se quedó parada por decisiones políticas", ha dicho Acosta, que ha planteado que vuelva a funcionar con gestión privada para que no esté sujeta a los "vaivenes políticos" y cuente con un consejo de dirección "mixto", que "no dependa de quien se siente en la Alcaldía".



"Hay infraestructura para atender congresos pero no se realizan y hay que ser proactivos en los acontecimientos para vender experiencia y que las pernoctaciones puedan superar las dos noches", insiste. "Es mejor hacer cuatro cosas bien que ocho mal y es mejor que vengan menos personas pero que la aportación sea mayor en beneficio de todos", ha concluido Acosta que ha pedido al nuevo equipo de Gobierno "una interlocución directa con los empresarios" porque "los políticos se van y los empresarios permanecen".



DATOS DE TURISMO



En relación con el número de visitantes, el alcalde ha anunciado que a partir de ahora los datos que se recogen en los centros dependientes del Ayuntamiento de Cáceres no se tomarán como referencia para conocer el número de turistas, y serán las cifras que ofrezca el Instituto Nacional de Estadística (INE) las que se utilicen como las oficiales.



Salaya ya había advertido desde la oposición que estas cifras que se ofrecían "no son realistas" porque se cuenta a la misma persona en varias ocasiones si entre en diferentes centros. Se seguirán recogiendo datos estadísticos de visitas pero servirán para conocer el funcionamiento de los centros como la Torre de Bujaco, el centro de interpretación de la Semana Santa o la Oficina de Turismo.



"Los datos que se ofrecen suelen ser excesivamente positivos y autocomplacientes porque, a menudo, a un mismo visitante se le cuenta varias veces y no da información sobre las pernoctaciones en la ciudad y hace que cualquier excursión dispare muchos los datos", ha insistido el alcalde que ha puesto como ejemplo la reciente apertura al público de la Torre del Horno, "lo que haría pensar que ha crecido el turismo de forma exagerada en función de las visitas que ha recibido en estos días", ha concluido.