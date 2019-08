El Ayuntamiento de Cáceres implantará el método CER para controlar las colonias de gatos

Ep.

El Ayuntamiento de Cáceres va a implantar el método CER (Captura, esterilización y retorno) para controlar las colonias de gatos que existen en la ciudad, y que se calcula que pueden reunir a unos 800 animales repartidos por los diferentes barrios.

El alcalde Luis Salaya se ha reunido este martes con tres representantes de la Asociación Protectora Felina a las que ha trasladado la intención de aplicar este método por una cuestión de "protección animal" pero también por "salud pública", ya que estos animales conviven con los ciudadanos.

Salaya ha mostrado su "preocupación" por la situación de los gatos que, en muchos casos, cumplen una función de control de roedores, y ha avanzado que el consistorio afrontará "poco a poco" el control de las colonias para que no crezcan de manera desproporcionada y "estén sanas".

Para ello, se sopesará el coste económico de poner en marcha este control, que "es menos seguramente de lo que imaginamos", ha dicho el regidor, que añade que también se valorará la experiencia de otras ciudades que ya han aplicado este sistema y, sobre todo, se trabajará "en concienciar a los vecinos y explicar muy bien en qué consiste el control de las colonias felinas".

"No solo se trata de alimentar y mantener la buena salud de las colonias, sino también esterilizar para que no sigan creciendo", ha incidido el regidor, que ha agradecido la labor que realizan muchas personas, a título particular, al cuidar de estas colonias de gatos, por lo que la mayor parte está "cuidada y sana", como la que existe en la Ciudad Monumental de la que se ocupan los propios vecinos de la zona.

ACTUACIÓN "URGENTE"

Por su parte, la presidenta de la Asociación Protectora Felina, María José Tejeda, ha recordado que la situación de los gatos es "urgente" porque "muchos" están enfermos o heridos y necesitan un cuidado continuo.

"Ahora mismo están desprotegidos", ha incidido, ya que algunos presentan un cuadro de deshidratación e insuficiencia renal al no tener acceso a comida y agua.

Asimismo ha recordado que hay vecinos que los cuidan pero debe ser el ayuntamiento el que se responsabilice de estos animales y hacerlo de forma legal ya que, al estar en la calle abandonados "sin dueño y sin chip", es el ayuntamiento el responsable y debe proporcionarles comida y asistencia sanitaria.

"El dueño de estos animales es el Ayuntamiento de Cáceres", ha sentenciado Tejeda en declaraciones a los medios tras la reunión con Salaya.

La presidenta de la protectora considera que los gatos "no deben estar debajo de las ruedas de un coche" sino en las casas, ya que son animales domésticos y su hábitat natural es vivir bajo un techo.