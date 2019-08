60 entidades sociales recibirán ayudas de Diputación Cáceres para desarrollar proyectos

Un total de 60 entidades sin ánimo de lucro recibirán ayudas de la Diputación de Cáceres para el desarrollo de proyectos de acción social y servicios sociales.

En concreto, la cuantía total de las subvenciones es de 300.000 euros y cada asociación podrá beneficiarse de hasta 5.000 euros por proyecto, que se ejecutarán antes de final de año a nivel local, comarcal y provincial.



Así pues, la Diputación de Cáceres, a través de una Comisión de Valoración presidida por la diputada de Políticas Sociales, Amelia Molero Fragoso, ha resuelto la adjudicación de esta cantidad consignada en el Presupuesto General de la institución provincial.



De las 82 entidades solicitantes, 60 serán las receptoras de ayudas para proyectos de acción social y servicios sociales en virtud de los criterios de valoración contenidos en las bases de la convocatoria, tal y como informa la Diputación cacereña en una nota de prensa.



A su vez, la diputada ha incidido en la importancia de estas ayudas para la ciudadanía. "Esperamos que ayuden a las asociaciones y beneficien a todos sus usuarios y que al año que viene se puedan beneficiar tantas o más asociaciones", ha señalado.



Las entidades excluidas lo han sido por motivo de no subsanación en tiempo y forma; por presentar proyectos fuera de las categorías subvencionables y por no alcanzar la puntuación total mínima requerida (60 puntos: 45 en proyecto - 12 en viabilidad).



Cabe mencionar que una de las entidades postulantes, pese a haber superado la puntuación mínima no puede ser subvencionada por su orden de puntuación y "por haberse agotado los fondos de la convocatoria", añade la Institución provincial cacereña.



Las bases de la convocatoria de ayudas para el desarrollo de proyectos de Acción Social y de Servicios Sociales 2019 se publicó el pasado 5 de abril.



Contempla la subvención de actuaciones de sensibilización, prevención, detección, asistencia y tratamiento en los ámbitos socio-sanitario, socio-educativo, psico-social y de inserción social-comunitaria en distintos puntos de la provincia de Cáceres, con un plazo máximo de ejecución hasta el 31 de diciembre de 2019.