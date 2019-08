Edificio del Hospital Virgen de la Montaña se entregará a la Diputación de Cáceres en 2019

Ep

El vicepresidente segundo y consejero de Sanidad y Servicios Sociales, José María Vergeles, ha anunciado que el edificio del Hospital Virgen de la Montaña de la capital cacereña se devolverá a la Diputación de Cáceres, propietaria del inmueble, "cuanto antes", si es posible en los meses de septiembre u octubre, y en cualquier caso, a lo largo de este año 2019.



A este respecto, ha reafirmado su intención de traspasar "cuanto antes" este centro hospitalario a la Institución Provincial, añadiendo que, como "fecha orientativa" para ese traspaso fijó el mes de septiembre, "pero si no es septiembre, será octubre", ha señalado, tras lo que ha reafirmado es que "el objetivo es que en este año, ese hospital pase a manos de la Diputación".



Hasta ahora, queda por trasladar la unidad de salud mental de que "requiere de una reforma importante en el Hospital San Pedro de Alcántara", y que "por las características clínicas de los pacientes necesitan una reforma de la planta, que no es pintar y poner camas".



Una unidad en la que es necesario incluir medidas de seguridad, tanto para pacientes como para los profesionales, ha explicado Vergeles, quien ha señalado que como "no es una reforma cualquiera, se puede ir a algún tiempo más", ante lo que ha señalado que "si está bien coordinado, bienvenido sea que en lugar de ser en septiembre sea en octubre la entrega".



También queda pendiente por trasladar el Punto de Atención Continuada (PAC) que está actualidad en el Hospital Virgen de la Montaña, y sobre el que la Junta de Extremadura deberá reunirse con el Ayuntamiento de Cáceres para determinar una nueva ubicación.



Vergeles ha explicado que este PAC "necesita seguir en unas instalaciones que le permitan dar cobertura a la zona de población" a la que atiende en este momento, por lo que "no vale cualquier ubicación", ha dicho el consejero, que ha resaltado que el traslado "deberá hacerse de forma eficiente".



En cualquier caso, el consejero ha explicado que en el caso de que el PAC tuviera que seguir en su ubicación actual "por algún tiempo más", en el caso se clausuraría el resto del edificio del Hospital Virgen de la Montaña, se aislaría el PAC, para poder entregar a Diputación de Cáceres las llaves del resto de edificio, para que pueda ser utilizado.



CRÍTICAS A LA GESTIÓN DEL HOSPITAL



Respecto a las críticas a la gerencia del Área de Salud de Cáceres por parte de algunos sindicatos, Vergeles ha defendido que a la gestión de este equipo "la avalan el haber abierto un hospital tremendamente complicado desde el punto de vista jurídico, del personal, de la ubicación".



En ese sentido, el consejero de Sanidad ha mostrado su "reconocimiento" al anterior gerente del Área de Salud de Cáceres "por abrir un hospital que era muy complicado", lo cual "avalan los resultados".



Finalmente, y respecto a la construcción del Hospital Don Benito-Villanueva, el consejero de Sanidad ha señalado para las obras "tenemos que tener dinero", para lo cual "se negociará el programa europeo a partir del próximo semestre", ya que el objetivo es incluir la obra civil del hospital en fondos europeos.