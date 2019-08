Diputación Cáceres celebra pleno donde se regulariza la situación del Diputado no adscrito

En el Pleno de la Diputación de Cáceres, en sesión extraordinaria, se ha aprobado el acuerdo en el que se desestima el recurso de reposición –presentado por la FeSP-UGT y varios empleados- contra el acuerdo adoptado por el pleno del 28 de marzo de 2019, y en el que se aprobó la modificación puntualmente de la relación de puestos de trabajo referido a varios operativos del SEPEI.

Dicha modificación se concreta en la cuantía que se asigna a los operativos en función de la valoración de factores como turnicidad y jornada intensiva de trabajo.

La Vicepresidenta tercera y diputada de Personal, SEPEI y Parque Móvil, Isabel Ruíz, ha explicado que “los puestos de conductores bomberos auxiliares pertenecen a tipos distintos del grupo de conductores bomberos, por lo que la discriminación salarial alegada en el recurso no tienen fundamento”.

Como ejemplo ha explicado que el descanso diario, semanal y la jornada intensiva de trabajo de los conductores bomberos es continuada de 24,5 horas, mientras que el personal auxiliar del SEPEI realiza servicios de 12,5 horas.

Otro punto aprobado en el pleno ha sido la ratificación del acuerdo adoptado en relación con la regulación del permiso por paternidad por el nacimiento, acogimiento o adopción de un hijo que debe aplicarse de forma progresiva del 2019 a 2021.

Así, el permiso será de ocho semanas para el 2019, de doce para el 20210 y de dieciséis para el 2021.

Acuerdos ante la situación de Diputado no adscrito

Finalmente, se ha aprobado por unanimidad la adopción de Acuerdos ante la situación de Diputado no adscrito, el diputado provincial Alfredo Aguilera.

También, se ha aprobado mantener el número de denominación y competencias de las comisiones informativas actuales, cuya periodicidad, en lo que respecta a las sesiones ordinarias, será mensual, salvo la Especial de Cuentas que será trimestral, y que son las siguientes:

Comisión de Infraestructura

Comisión de Medio Ambiente y Transición Ecológica. Reto Demográfico

Comisión de Información de Contratación de Obras

Comisión de Cultura y Deporte

Comisión de Economía, Hacienda y Asistencia a Entidades Locales

Comisión de Personal

Comisión de Compras y Suministros

Comisión de Cuentas

La composición de todas las comisiones informativas será de 13 diputados provinciales: 7 pertenecientes al Grupo Socialista, 4 al Grupo Popular, 1 al Grupo Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía y 1 del Diputado no adscrito.

Se determina que el diputado no adscrito, percibirá, como máximo, las asistencias que venía percibiendo cuando formaba parte como vocal titular del Grupo Popular en las Comisiones Informativas. Igualmente continuará percibiendo las asistencias que le correspondan como miembro del Pleno de la Diputación.

Al no pertenecer al Grupo alguno, el Diputado no adscrito no percibirá cantidad alguna como asignación al Grupo Político, ni en la cantidad fija, ni en la variable.