UGT exige el traslado de la Unidad de Hemodiálisis a otra ala del Hospital de Plasencia

La Federación de Empleados de Servicios Públicos (FeSP) de UGT Extremadura ha exigido el traslado de la Unidad de Hemodiálisis al ala derecha de la tercera planta del Hospital de Plasencia (Cáceres).

A través de una nota de prensa, el sindicato ha recordado que al inicio de la legislatura anterior planteó al equipo directivo del hospital la necesidad de cambiar de ubicación a esta unidad para dar solución a sus "necesidades de espacio y de mejora de condiciones físicas y ambientales".

De este modo, tal y como ha informado UGT, en 2016 el equipo directivo aprobó un proyecto por el cual la unidad de hemodiálisis pasaría a ubicarse en dicha ala de la tercera planta, aunque desde entonces dicho traslado no se ha producido.

En esta línea, y tras diferentes escritos a las autoridades sanitarias de la región, el sindicato solicitó el pasado 10 de julio que se inicien las obras de reforma arquitectónicas necesarias en el ala derecha de la tercera planta para albergar la sala de hemodiálisis con el fin de que el traslado se efectúe a la "mayor brevedad posible".

"Dado que sus condiciones actuales, y que es colindante con dos quirófanos -pasillo interior al medio- hacen necesario que la sala de hemodiálisis deba encontrarse ya en su nueva ubicación de la tercera planta antes de la puesta en funcionamiento de los mismos, una vez que la Consejería lo disponga", ha apuntado.

Asimismo, ha indicado que "no puede ser excusa" para no abordar con carácter de "máxima prioridad" dicha reforma y traslado un "proyectado futuro aumento" de la superficie de la actual sala de hemodiálisis en su actual emplazamiento a través de la anexión a ésta de un despacho contiguo, por cuanto que la superficie total resultante "no posibilitaría - por resultar manifiestamente insuficiente- la resolución de las necesidades que tiene la unidad, y porque, además, seguiría estando ubicada en zona quirúrgica, por razón de su acceso".