Cáritas de la Diócesis de Coria-Cáceres atendió el año pasado a 987 personas

Las 96 Cáritas Parroquiales que tiene la Diócesis de Coria-Cáceres han prestado ayuda el año pasado a un total de 987 personas, un 7% menos que en 2017, aunque las beneficiadas de estas ayudas han sido 2.341 personas si se tiene en cuenta la unidad familiar.



El número de personas atendidas viene disminuyendo en los últimos años cuando en 2017 se prestó ayuda a 1.062, y en 2016 se llegó a 1.175 personas. El perfil de las personas atendidas es similar al del año pasado, existiendo únicamente un ligero aumento en el número de inmigrantes respecto al de españoles, que representan el 27% de las personas atendidas.



En cuanto a la composición familiar se nota un aumento en el número de jóvenes entre 18 y 24 años, y la media de miembros de la unidad familiar ha descendido hasta el 2,37 frente a 3 miembros que se registraron en la memoria de 2017.



Respecto a las ayudas prestadas desde las acogidas parroquiales destaca con un 80% las destinadas a cubrir necesidades básicas, seguidas de las ayudas para acceder o mantener la vivienda y las dirigidas a garantizar el acceso a la educación.



Todos estos datos se han dado a conocer este miércoles por parte deldirector de Cáritas Diocesana de Coria-Cáceres, Damián J. Niso Chaves, y la secretaria general, Inmaculada Godoy, que ha indicado que, para el sostenimiento de su actividad, las Cáritas Parroquiales invirtieron en 2018, un total de 362.496,56 euros lo que supone casi un 9% menos que en 2017.



De esta cantidad, el 99'9% de los fondos empleados son propios aportados por socios, donantes, colectas y actividades parroquiales para la autofinanciación de la acción de Cáritas.



Respecto a los datos de los programas complementarios de atención específica a las familias en 2018, la secretaria de Cáritas ha destacado, entre otros aspectos, que desde el programa de empleo se constata que el 24,5%, un punto y medio por encima del año pasado, de las personas que necesitan ayuda de Cáritas están trabajando, y el 31 por ciento son las sustentadoras principales de su hogar.



"Hoy en día el trabajo no supone la inclusión, por eso hablamos de precariedad laboral", ha señalado Godoy, quien ha destacado que de las 195 inserciones conseguidas a través del servicio de intermediación, el 24% de ellas fueron en el régimen de trabajadoras del hogar, y el resto como auxiliar de ayuda a domicilio, hostelería y la rama agraria.



Por otro lado, para el desarrollo de todos los programas y proyectos especializados indicados en la memoria, Cáritas Diocesana de Coria-Cáceres ha invertido un total de 1.138.858,92 euros, lo que ha supuesto un 5% menos que en 2017. Al contrario que las Cáritas Parroquiales, esta financiación procede en un 59% de fondos públicos y un 41% de fondos privados de entre los que destaca la aportación de socios y donantes.



INFORME FOESSA



Godoy ha hecho mención al VIII Informe FOESSA, presentado por Cáritas Española el 12 de junio, en el que se constata que "la exclusión social se estanca en una sociedad cada vez más desvinculada". Aunque arroja datos mejores que en 2013, fecha del anterior informe, no se llega a alcanzar el panorama social y económico de 2007, momento en el que comienza la crisis.



La Fundación FOESSA también ha elaborado un informe sobre Exclusión y Desarrollo Social en Extremadura que se presentará el próximo 2 de octubre junto con las Cáritas Diocesanas de Mérida-Badajoz y Plasencia.



No obstante, Godoy ha adelantado que en el informe se refleja que Extremadura es la segunda comunidad autónoma con la mayor tasa de exclusión, superando en casi 5 puntos a la media nacional. A pesar de estos datos, la situación de Extremadura mejora y recorta 7,7 puntos respecto a 2013, cuando la tasa se situó en 30,9%.



Por su parte, el director de Cáritas Diocesana de Coria-Cáceres, ha subrayado que estos datos "son rostros, personas que son con las que trabajamos, las cifras suben o bajan pero lo importante es esa persona, que está pasando necesidad, en situación de vulnerabilidad y sin recursos suficientes para poder llevar una vida digna", ha dicho.



Niso ha agradecido a todos los voluntarios de Cáritas diseminados por toda la Diócesis de Coria-Cáceres, unos 809, por dar voz a las personas que lo necesitan, la labor de los 34 técnicos, 305 socios y 410 donantes de la entidad, así como las distintas administraciones públicas que colaboran en el sostenimiento de la actividad.



FATIGA DE LA COMPASIÓN



Precisamente, desde Cáritas se ha hecho un llamamiento a la sociedad para que siga colaborando tanto económica como personalmente con las ayudas a los más necesitados, ya que se está detectando una "fatiga de la compasión", porque más del 50% de la población expresa que "ahora ayudaría menos que hace diez años", ha dicho Godoy.



"Hacemos un llamamiento para advertir de los peligros de la desvinculación que estamos viviendo y de la necesidad de adquirir responsabilidades compartidas, de tomar conciencia de las consecuencias de las decisiones políticas, sociales y económicas y, sobretodo, de la necesidad de compartir nuestro compromiso con las personas más vulnerables", ha subrayado la secretaria general.



Para ello, el delegado episcopal de Cáritas Diocesana de Coria-Cáceres, Ignacio López Cea, ha presentado la campaña 'Tu compromiso mejora el mundo' que pretende mostrar la forma de vivir comprometida en Cáritas, que pone a los más pobres en el centro. Además, ha indicado tres frentes en los que se vuelca la entidad para transformar la realidad desde el compromiso cristiano: movilidad humana, cuidado de la casa común y la economía social.