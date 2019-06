El alcalde de Cáceres asumirá la Concejalía de Medio Ambiente y Parques y Jardines

Ep.



El alcalde de Cáceres, Luis Salaya, asumirá la delegación de Medio Ambiente, y Parques y Jardines ya que entiende que es un asunto "crucial" para la legislatura para afrontar un "cambio de la ciudad hacia un futuro más verde", y para cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 marcada por la ONU.



Salaya ha explicado que de ese área dependerá el arbolado, las zonas verdes y los espacios peatonales de la ciudad para evitar que "se siga deteriorando el estado de la ciudad en cuanto a los parques y jardines". "Quiero encargarme personalmente de ello", ha dicho el alcalde, que asumirá también la responsabilidad de la recuperación de la Ribera del Marco y la gestión de los fondos europeos Edusi que se emplearán en todas estas cuestiones medioambientales.



Así, el alcalde asume una responsabilidad como ya lo han hecho con anterioridad otros antecesores y, en este caso, apremiado por la minoría de nueve ediles con los que cuenta el ejecutivo cacereño, que gobernará en solitario. El resto del organigrama se dará a conocer este viernes, tras la reunión de la primera Junta de Gobierno local, pero Salaya ya ha avanzado que nueve concejales "son un buen número de ediles porque son dos más que el siguiente partido" y entiende que "son suficientes para gobernar".



A pesar de esa minoría, Salaya ha dicho que encara la legislatura de forma "optimista" y se ha mostrado confiado en que serán capaces de llegar a acuerdos con la oposición, y que "se tendrán las mayorías necesarias en el pleno para sacar adelante los proyectos", según ha indicado en declaraciones a los medios este jueves tras mantener las dos primeras reuniones con los portavoces de los grupos de la oposición.



REUNIONES CON LA OPOSICIÓN



El primero en pasar por el despacho de Alcaldía ha sido el portavoz de Ciudadanos (Cs), Francisco Alcántara, y después se ha reunido con el portavoz del PP, Rafael Mateos. Unidas Podemos y Vox están citados para esta tarde.



A ellos les ha tendido la mano para llegar a acuerdos y les ha comunicado su intención de mantener las medias liberaciones para cada uno de los grupos en la oposición (PP, Cs, Unidas Podemos y Vox), como estaba hasta ahora, porque "todo el mundo debe tener medios para poder hacer su trabajo", ha dicho.



Sin embargo, en el gobierno no se sabe todavía cuántas liberaciones habrá pero sí más que las actuales, ha confirmado Salaya. Hasta ahora había tres ediles liberados en el ejecutivo de Elena Nevado pero ahora serán "las necesarias para desempeñar las tareas del gobierno", ha incidido el alcalde, que añade que el primer Pleno organizativo en el que se dirimirán todos estos auntos se celebrará la semana que viene.



En cuanto a las reuniones con Cs y PP ha calificado los encuentros de "cordiales" y ha avanzado que la idea del gobierno es "facilitar a la oposición que pueda hacer su trabajo" porque entiende el papel "tan importante que ejercen".



"Esperamos una legislautra de diálogos y que podamos llegar a acuerdos", ha insistido, al tiempo que confirma que no le ha planteado a la formación naranja entrar en el gobierno porque eso ya se había descartado en conversaciones previas con el portavoz de Cs. Tampoco se lo ofrecerá a Unidas Podemos con quien se reunirá en las próximas horas.



Con el PP han quedado en que, cuando se asignen los concejales y los responsables de áreas, se sienten a hablar con los anteriores responsables y se pongan a disposición para colaborar en la puesta en marcha de la nueva legislatura.



"Han sido reuniones cordiales y pensando en una colaboración durante la legislatura", ha insistido el alcalde, que recalca que el gobierno está dispuesto a "transigir" y a "dialogar" para sacar adelante proyectos que, en principio, no están en su programa aunque eso "se irá viendo", ha señalado.



En cuanto al presupuesto, el nuevo gobierno se enfrenta a unas cuentas prorrogadas y confiamos en que se aprobará un presupuesto nuevo cuando tome posesión la nueva concejala de Economía, que podría ser María Ángeles Costa. En otros asuntos que han quedado pendientes como el concurso de la zona azul, Salaya ha confirmado que no se va a eliminar y que se convocará un nuevo concurso.