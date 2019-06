Rafael Mateos ofrece una oposición "responsable" y "seria" en Cáceres

Ep.

El concejal del PP en el Ayuntamiento de Cáceres, Rafael Mateos, que ejercerá en esta legislatura la portavocía de su grupo, ha asegurado que los siete ediles 'populares' harán una oposición "responsable" y "seria" en la ciudad, al tiempo que ha lamentado la imagen que se dio el pasado viernes cuando se estaba negociando un gobierno con Ciudadanos, que finalmente optó por la abstención en el pleno de investidura y el socialista Luis Salaya fue proclamado alcalde por ser la lista más votada.

Mateos ha asegurado este miércoles en rueda de prensa que le "preocupa" la imagen que se dio la tarde del viernes cuando había sobre la mesa una negociación con Cs basada en medidas programáticas y en la futura configuración de un gobienro con cuatro concejalías para la formación naranja.

"Había buena sintonía" pero, sin embargo, a lo largo de la tarde, Cs planteó una alternancia en la Alcaldía de dos años en un gobierno de coalición de PP y Cs, y él se negó a "trocear" la Alcaldía.

No obstante, ha mostrado su preocupación por las "formas" y el "mensaje" que se le puede haber trasladado a la ciudadanía, ya que es la primera vez en la historia de la ciudad que la elección de un alcalde se cierra unas horas antes de la investidura.

"Cáceres no se merece jugar a un intercambio de cromos y el compromiso que adquirimos no era hacer al juego de la silla y por eso adoptamos la decisión de que lo mejor era no gobernar en esas condiciones", ha dicho Mateos, que añade que la ciudad "no merece experimentos políticos ni representantes que pongan sus intereses personales por encima de los generales", en alusión a la formación naranja.

Mateos ha recalcado que el PP de Cáceres "no negocia sillones" y, al final, en las negociaciones "primaron los intereses de partido", ha señalado y "el mensaje no fue de seriedad sino de incertidumbre, porque se estaba pujando a ver quién daba más".

"No sé si Ciudadanos ha estado jugando con el PP y con el PSOE estos días", se ha preguntado.

En su primera comparecencia pública tras la constitución del ayuntamiento ha recalcado que la intención del PP era formar un gobierno "estable" de centro derecha con el apoyo externo del concejal de Vox, Teófilo Amotes, a quien le ha agradecido su "flexibilidad" y su "lealtad".

"No estábamos dispuestos a jugarnos el futuro de Cáceres porque eso solo se gana con gobiernos estables", ha subrayado.

Mateos ha agradecido que cuando tomó la decisión de no alternar la Alcaldía con el candidato de Cs, Francisco Alcántara, su partido y sus compañeros le respaldaron.

"Estoy en un partido que respeta las decisiones y sentí el respaldo para tomar la decisión más correcta", ha señalado, si bien no ha querido entrar a valorar la postura de Francisco Javier Fragoso en Badajoz que sí llegó al acuerdo de estar dos años de alcalde y ceder el testigo al candidato de Cs.

Asimismo, ha lamentado que, al final Cs "se haya decantado por que gobierne la izquierda en la ciudad" y considera que el hecho de que ahora no entre a formar parte del gobierno socialista "es una incoherencia más de la formación naranja que ha estado a derecha y a izquierda durante veinte días".

REUNIÓN CON SALAYA

Así las cosas, Mateos ha insistido en que su grupo asume la labor de oposición con "responsabilidad, humildad, capacidad de diálogo y transparencia".

"Vamos a trabajar sin descanso por la ciudad defendiendo los intereses generales de los vecinos", ha asegurado.

Respecto a la reunión que mantendrá este jueves con el nuevo alcalde, que ha convocado a los grupos para hablar de la gobernabilidad de la ciudad, ha dicho que escuchará a Luis Salaya pero advierte que la hoja de ruta del PP será su programa y los proyectos que pretendía sacar adelante.

No obstante, recalca en que hará una oposición "responsable" porque eso mismo es lo que el PP le ha pedido al PSOE cuando los 'populares' gobernaban la ciudad.

"Estamos en un momento en el que es importante tener altura de miras y también es responsabilidad del PSOE saber con qué talante afronta esta legislatura", ha dicho Mateos, que ha estado acompañado por varios de los concejales de su grupo como María Guardiola y Víctor Bazo, entre otros.

"Gobernar Cáceres no es una tarea sencilla ni fácil", ha reconocido el que fuera portavoz del gobierno de Elena Nevado.