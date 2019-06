PSOE gobernará en Navalmoral de la Mata con la abstención de Ciudadanos

La candidata del PSOE a la Alcaldía de Navalmoral de la Mata y actual alcaldesa en funciones, Raquel Medina, y el candidato de Ciudadanos, Ángel Muñoz, han firmado este acuerdo por el que los dos ediles de la formación naranja se abstendrán para permitir el gobierno socialista.

Cabe destacar que, en las elecciones municipales del pasado 26 de mayo, el PSOE fue la fuerza más votada en Navalmoral de la Mata, donde obtuvo 7 concejales, frente a 5 del PP; dos de Ciudadanos, mientras que Extremeños, VOX y Podemos cuentan con un edil cada uno.

Tras la firma de este acuerdo, el candidato de Ciudadanos, Ángel Muñoz, ha explicado que "por responsabilidad política, estabilidad municipal y gobernabilidad debemos permitir que gobierne el PSOE", pues, "ha obtenido un número considerablemente superior de concejales que el resto de las fuerzas políticas".

No obstante, ha aclarado que "esto no se trata de un pacto de gobierno, ni un pacto ciego de legislatura, simplemente es un acuerdo puntual para poner en marcha el gobierno municipal", que se entrega "a cambio de dar cumplimiento en nuestro objetivo, que no es otro que llevar a cabo nuestro programa electoral".

En ese sentido, ha señalado que el PSOE ha adquirido el compromiso de apoyar, promover y ejecutar 15 medidas de nuestro programa que serán llevadas a cabo durante los años 2019 y 2020".

Entre estas medidas, destacan una bonificación del suelo industrial, bonificación del IBI a las empresas que se instalen en Navalmoral, con un máximo del 95%, durante 5 años, la creación de los Premios anuales a la creación de empresas y emprendimiento, creación de un carril seguro a la piscina, un plan plurianual de mantenimiento de los edificios, calles, acerado e instalaciones públicas y aumento del número de plazas de aparcamiento, entre otras medidas.

Muñoz ha insistido en que "no se trata de un pacto de gobierno, simplemente un acuerdo inicial de gobernabilidad" y ha asegurado que ejercerán una "dura oposición durante estos cuatro años en todas las cuestiones que entendamos perjudican a Navalmoral de la Mata y a sus vecinos".

CECLAVÍN Y MALPARTIDA DE LA SERENA

Por otra parte, informa Ciudadanos que en Malpartida de la Serena se ha llegado a un acuerdo con el PSOE para que el candidato de la formación naranja, Santiago Murillo, sea investido este sábado alcalde de la localidad.

Junto a él estarán en el gobierno local Desideria Consuelo Canseco, que será la Teniente Alcalde, y José Martín Bote, mientras que la edil del PSOE será la encargada de llevar la consejería de Asuntos Sociales y Mujer.

Además, en Ceclavín, los dos concejales que ha obtenido Ciudadanos, Arturo González y Mari Carmen Bravo, apoyarán a Extremeñus con los que han llegado a un acuerdo este mismo viernes.

Así, González será teniente alcalde de la localidad "con dedicación exclusiva" y, además, se respetarán y pondrán en marcha las medidas del programa de Cs Ceclavín y la formación naranja será responsable de dos concejalías.