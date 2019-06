Cáceres Abierto concluye con una reflexión sobre prácticas artísticas y espacio públicos

El programa de artes visuales y cultura contemporánea Cáceres Abierto llega a su recta final con varias propuestas para fomentar la reflexión sobre la construcción y transformación del espacio público, pero también sobre otras problemáticas de la realidad cotidiana actual, como el fenómeno de la despoblación.



En concreto, este encuentro, que ha convertido a Cáceres Abierto en un punto de encuentro artístico y cultural, se clausura este fin de semana con dos actividades.

Y es que, por un lado, con la jornada 'Procesos artísticos y buenas prácticas en el medio rural', en el Museo de Cáceres. Y, por otro, con la proyección del documental 'No escribiré arte con mayúscula', sobre el Premio Velázquez Isidoro Valcárcel Medina.



Comisariado por Jorge Díez en asociación con Julio C. Vázquez, 'Cáceres Abierto' ha conectado práctica artística, espacio público y ciudadanía gracias a la programación, que ha convertido la ciudad de Cáceres en un "lugar de encuentro y referencia para la práctica artística y cultural", tal y como informa la Junta en una nota de prensa.



NUEVOS MODELOS DE BUENAS PRÁCTICAS



Así pues, y en sintonía con este "espíritu de conexión y participación", este viernes, a partir de las seis de la tarde en el Museo de Cáceres, tendrá lugar la jornada 'Procesos artísticos y buenas prácticas en el medio rural', que abordará la irrupción del arte público en el medio rural y el empleo de la cultura contemporánea como herramienta para combatir la despoblación.



A través de varias mesas, diferentes voces especializadas propondrán alternativas para fomentar procesos respetuosos tanto en relación con el entorno y el patrimonio como con el desarrollo profesional de los procesos artísticos en el medio rural, abordándose también casos relacionados con la región.



NO ESCRIBIRÉ ARTE CON MAYÚSCULA



Isidoro Valcárcel Medina, galardonado con el Premio Velázquez, será otro de los protagonistas de la clausura de Cáceres Abierto, con la proyección este sábado 15 de junio en el Museo Vostell Malpartida del documental 'No escribiré arte con mayúscula' a partir de las 18,00 horas.



Realizado por Miguel Álvarez-Fernández y Luis Deltell, el film reconstruye, mediante testimonios de figuras cercanas al artista y usando básicamente la palabra (o, más bien, las ideas que mediante ella se pueden definir y transportar), una parte de la obra, que aquí se funde con la vida, de Isidoro Valcárcel Medina.



Se completa así una cita organizada por la Consejería de Cultura e Igualdad de la Junta de Extremadura, en la que colaboran el ayuntamiento y la Diputación de Cáceres, y que ha contado entre sus propuestas más destacadas con trece intervenciones artísticas fruto del trabajo e investigación de los artistas Tete Alejandre, Raúl Belinchón, Pepe Buitrago, Escif, Ana H. del Amo, Fermín Jiménez Landa, La Más Bella, Maider López, María Jesús Manzanares, Rosell Meseguer, Carme Nogueira, Gema Rupérez y Andrés Talavero.



Las principales instituciones culturales y enclaves de la ciudad, como el Museo de Cáceres, el Archivo Histórico, la Sala de Arte El Brocense, el Museo Vostell, el Centro de Artes Visuales Fundación Helga de Alvear o la Biblioteca Pública y espacios públicos como la Plaza de San Pablo, el callejón de Don Álvaro o el atrio de la Iglesia de San Francisco, han acogido desde abril una treintena de propuestas y actividades que llevan al arte más allá de sus espacios convencionales, con el objetivo de generar nuevos públicos y fomentar la implicación ciudadana. Estas intervenciones culturales podrán verse hasta este próximo domingo 16 de junio.



Así, la Consejería de Cultura e Igualdad de la Junta de Extremadura despide 'Cáceres Abierto 2019', "alcanzando los objetivos" establecidos en 2016, fecha de la publicación del concurso abierto que propició esta cita, que nacía con la vocación de convertirse en "una referencia para el sector de las artes visuales en Extremadura; un punto de encuentro entre profesionales y agentes culturales de dentro y fuera de la región y de éstos con la ciudadanía".



Todo ello desde propuestas de activación y dinamización del espacio público, "respetuosas" con el entorno, en diálogo con la ciudad y su "rico patrimonio cultural, alejadas de la idea de arte como espectáculo" y mostrando que las prácticas artísticas contemporáneas pueden ser "una herramienta de transformación y que la cultura es, ante todo, un servicio público", concluye la Junta.