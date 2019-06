En su despedida como alcaldesa de Cáceres, Elena Nevado: "He querido seguir siendo yo"

Ep

La alcaldesa en funciones de Cáceres, Elena Nevado, ha presidido el último pleno de la legislatura para aprobación de actas tras su elección como diputada en la Asamblea de Extremadura, recalcando que "he querido seguir siendo yo y creo que lo he conseguido y ese apoyo y ese calor de la gente no lo voy a olvidar nunca y con eso me quedo".

Así, ha señalado que seguirá "sirviendo" a Cáceres allí donde vaya y de todos los momentos vividos estos años se queda con el "calor y el cariño de la gente" que, es el que la ha ayudado a trabajar.

En cuanto a las asignaturas pendientes, se ha referido a que hay "mil cosas por hacer" porque la situación económica y política del consistorio estos años "ha sido muy compleja" pero, en ese escenario, ha intentado "servir lo mejor posible a la gente" y que "nadie se quedara atrás en una situación de crisis".

"Creo que eso lo hemos conseguido pero inversiones y que el empleo siga siendo el corazón de la política municipal es lo que queda y me hubiera encantado que hubiera bajado el paro un poco más", ha incidido.

Por todo ello ha agradecido a la ciudad que le haya permitido ser alcaldesa estos ocho años porque "ha sido un honor servir a los cacereños" y eso le acompañará "toda la vida", según ha dicho. Así le ha deseado a la ciudad "la mejor de las suertes" y que "tenga un buen alcalde" porque "así ganaremos todos".

Nevado también ha tenido palabras de agradecimiento para los periodistas que cubren la información local por el trabajo "intenso" que han desarrollado en estos años por ser el "altavoz" de la gestión municipal. "Gracias a todos en mayúsculas".