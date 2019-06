El Ayuntamiento de Cáceres celebra su último pleno del que se despiden once concejales

Ep.



El Ayuntamiento de Cáceres ha celebrado este miércoles el último pleno de la legislatura antes de que la nueva Corporación elegida el pasado 26 de mayo tome posesión el próximo sábado. Once de los 25 concejales actuales no se sentarán en el banquillo, bien por no haber sido elegidos, por abandonar la vida política o por haber conseguido representación en otra institución.



La sesión, de carácter extraordinario, ha sido de puro trámite para aprobar las actas de los órganos del consistorio y apenas ha durado quince minutos. La alcaldesa, Elena Nevado, Laureano León, Montaña Jiménez, Raúl Rodríguez, Marisa Caldera y Pedro Muriel, no se volverán a sentar en la bancada del PP.



Nevado y León han sido elegidos diputados en la Asamblea de Extremadura, mientras que Caldera y Muriel no han resultado elegidos en las listas municipales, y Rodríguez y Jiménez no concurrían en la candidatura del PP porque han optado por volver a su actividad profesional.



Por parte del PSOE se despiden Belén Fernández, que ha sido elegida diputada en el Congreso, así como Susana Bermejo y Francisco Centeno, mientras que en las filas de Ciudadanos no estarán Cayetano Polo, que se va a la Asamblea de Extremadura, y Consuelo Rodríguez.



NUEVAS CARAS



Así, la Corporación del Ayuntamiento de Cáceres que tomará posesión de su cargo este sábado está compuesta por 15 hombres y 10 mujeres, de los que once de los 25 concejales serán caras nuevas que se sentarán en el salón de Plenos por primera vez en esta legislatura.



Si no se produce ninguna renuncia en las filas de las cinco fuerzas políticas que han conseguido representación, lo cual haría que corriera la lista, la Corporación estará conformada por Luis Salaya, María de los Ángeles Costa, Jorge Villar, María José Pulido, Andrés Licerán, Fernanda Valdés, José Ramón Bello, Paula Rodríguez y David Santos por el PSOE, que fue la lista más votada con 16.995 votos, lo que supone el 34,38% de los votos emitidos en la capital cacereña.



Los concejales electos del PP son Rafael Mateos, María Guardiola, Domingo Expósito, Elena Manzano, José Ángel Sánchez, Víctor Bazo y Carla Ramos Do Nascimento.



En la bancada de Ciudadanos se sentarían Francisco Alcántara, Antonio Ibarra, Raquel Preciados, Mar Díaz y Antonio (Ñete) Bohigas. Por Unidas Podemos los concejales electos son Consuelo López, Ildefonso Calvo y Rául Martín, mientras que Vox, que ha conseguido un concejal, quedaría representado por Teófilo Amores.



Así, se estrenan como concejales del PSOE Jorge Villar, Fernanda Valdés (independiente), Paula Rodríguez y David Santos, con lo que las filas socialistas incorporan cuatro caras nuevas a los nueve concejales conseguidos en los comicios.



En el PP, Elena Manzano, José Ángel Sánchez Juliá y Carla Do Nascimento serían los tres nuevos ediles que se sentarían en la bancada 'popular', que pasa a ser la segunda fuerza más votada con 13.088 votos (el 26,48%).



Mientras que en Ciudadanos, entran por primera vez en el ayuntamiento el cabeza de lista Francisco Alcántara, Raquel Preciados y Ñete Bohigas. Cs fue la tercera fuerza más votada con el 19,47% de los votos, al conseguir 9.623 sufragios.



Unidas Podemos suma a Raúl Martín que formará grupo junto a Consuelo López e Ildefonso Calvo, que han conseguido 5.266 votos en la capital cacereña (10,65%), mientras que Vox ha logrado sentar en el escaño municipal a su cabeza de lista, Teófilo Amores, que también se estrena como concejal con 3.362 votos, el 6,80%.



Precisamente Teófilo Amores, al ser el concejal de mayor edad, presidirá el próximo sábado la Mesa de Edad para constituir la nueva Corporación, mientras que la socialista Paula Rodríguez, al ser la más joven, actuará como secretaria.