Identificado un varón que se masturbaba delante de extranjeras en el Camino de Santiago

Agentes de la Guardia Civil pertenecientes al puesto de Hervás (Cáceres) han conseguido localizar e identificar a un hombre, de 54 años de edad y vecino de la localidad cacereña de Plasencia, que abordaba presuntamente a mujeres mientras realizaban solas el Camino de Santiago, a su paso por la localidad de Baños de Montemayor (Cáceres), llegando a masturbarse delante de ellas.



En concreto, desde el pasado mes de abril, se han venido sucediendo en el "Camino de Santiago-Camino Vía de la Plata", a su paso por el límite de las provincias de Cáceres y Salamanca, en el término municipal de Baños de Montemayor (Cáceres), diversos hechos cometidos por un individuo solitario que acechaba a mujeres que realizaban, andando solas, mencionado camino.



Así pues, tras abordarlas, el hombre aprovechaba para hablar con ellas y masturbarse en su presencia, tras lo cual huía del lugar de forma "apresurada", si bien tal individuo "siempre llevaba puesto un gorro, una bufanda tubular que ocultaba su rostro y gafas oscuras, con el objeto de no ser identificado".



La Guardia Civil tiene constancia de, al menos, cuatro hechos sucedidos en la misma zona, "siempre" a mujeres extranjeras que informaban sobre lo sucedido en días posteriores en diferentes unidades policiales que se encontraban a lo largo de su itinerario.



Estos hechos llegaron a generar "cierta alarma" entre las peregrinas que realizan el Camino, llegando incluso a plasmarlo en un foro de la red social "Facebook" que trata sobre los puntos "peligrosos" existentes en las diferentes rutas del Camino a Santiago, tal y como informa la Benemérita en una nota de prensa.



Ante esta situación, durante varios días, la Guardia Civil estableció distintos dispositivos de vigilancia por el lugar en la que se venían produciendo los hechos, que culminaron el pasado día 2 de junio con la identificación plena de su autor, un hombre de 54 años de edad, vecino de Plasencia (Cáceres).



Dicho varón fue localizado en la misma zona de los hechos transportando en su vehículo la indumentaria utilizada para ocultar su rostro en los ataques. Además, reconoció ya en sede policial su participación en "todos" los casos conocidos, y afirmó haber intervenido incluso en otros de los que no se había llegado a tener conocimiento policial.



Si bien los hechos, en principio, "no" son constitutivos de infracción penal al no haber tenido lugar en presencia de menores, sí pueden ser considerados infracciones recogidas en la Ley Orgánica 4/2015 de Seguridad Ciudadana, por lo que se dio cuenta de ello a la autoridad correspondiente.