Expediente sobre permiso investigación de Valdeflórez se mantiene activo pero se retrotrae

Este planteamiento ha sido dado a conocer por fuentes del Ejecutivo autonómico consultadas por Europa Press, después de que la alcaldesa de Cáceres, Elena Nevado, haya señalado este jueves que la Junta "no" ha cancelado la concesión a la explotación de la citada mina de litio en Cáceres, sino que, atendiendo a un informe jurídico lo que ha hecho --ha señalado la regidora cacereña-- archivar la solicitud por un "error" en el procedimiento.



También cabe apuntar que el presidente del PP de Extremadura, José Antonio Monago, ha señalado este mismo jueves que la resolución de la Comisión Jurídica sobre la cuestión pone al descubierto la "chapuza jurídica" cometida por la Junta en torno al proyecto de la mina de Cáceres, y ha reclamado la "completa restauración" de la zona afectada por los trabajos "para que no quede rastro de los daños causados a vista y paciencia de los socialistas".



Al mismo tiempo, cabe recordar que este pasado miércoles la Junta anunciaba que había resuelto cancelar la solicitud de concesión de explotación de la mina de litio de Cáceres.



La resolución de la Consejería de Economía e Infraestructuras en cuestión se basa, según apuntaba la propia Administración regional este pasado miércoles, en el dictamen "preceptivo" y "vinculante" de la Comisión Jurídica de Extremadura en el que se concluye la "nulidad" de la Resolución de 13 de octubre de 2016 de la Dirección General de Industria, Energía y Minas por la que se otorgó el permiso de investigación de dos cuadrículas mineras, denominado Valdeflórez, en el término municipal de Cáceres, y la autorización del plan de restauración a Tecnología Extremeña del Litio.



El dictamen de la Comisión Jurídica es "consecuencia" de la "revisión de oficio" del citado expediente, solicitado por la Asociación para la Comunicación e Información Medioambiental (ACIMA), por considerar que el procedimiento administrativo "no cumplía con los requisitos de publicidad exigidos", informaba en nota de prensa la Administración autonómica este pasado miércoles.



Por tanto, la Junta añadía que ha procedido a declarar "nula" la Resolución sobre el permiso de investigación y el plan de restauración Valdeflórez; así como a "cancelar" la solicitud de concesión de explotación, "derivada de dicho permiso de investigación", que el promotor presentó ante la Administración regional en el mes de octubre de 2017.