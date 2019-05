Agrupación Vecinal Cáceres desea que Hospital de la Montaña sea una residencia de mayores

Ep.



La Agrupación Vecinal de Cáceres ha presentado un estudio de la socióloga Lidia Domínguez que avala la "necesidad" de que el Hospital Nuestra Señora de la Montaña, que dejará de funcionar como centro hospitalario cuando se abra en su totalidad el nuevo hospital, se reconvierta en una residencia de mayores de gestión pública, un centro de día y un lugar de encuentro intergeneracional para desarrollar actividades conjuntas con jóvenes.



La idea se sustenta en el estudio de doctorado que está realizando la joven cacereña en la Universidad de Salamanca sobre el papel que juegan las personas mayores y su entorno social. El documento, basado en la realización de 32 entrevistas a personas mayores, defiende que la capital cacereña necesita una residencia de mayores gestionada por la administración ya que, en la actualidad existen 10 pero "solo" dos son pública.



Domínguez, que ha presentado este miércoles los resultados de su estudio en la sede de la Agrupación Vecinal junto a su presidente Alberto Iglesias, ha señalado que el proyecto sería "muy beneficioso" para todas las partes: los usuarios, las administraciones implicadas y la propia ciudad, que vería revitalizado el centro con esta nueva infraestructura, ya que la mayor parte de estas instalaciones se encuentran en la periferia.



En cuanto a las infraestructuras, el estudio resalta que al ser ahora mismo un hospital la mayoría se puede aprovechar porque hay habitaciones, baños, cocina, etc, que requerirían un mínima intervención. No obstante, el informe no precisa cual sería la inversión que habría que realizar para reconvertir el hospital pero sí que los trabajadores y usuarios revitalizarían el centro con el consumo diario en los negocios de la zona.



El beneficio para los usuarios sería poder mantener su vida social ya que, al estar situado en el centro de la ciudad, les permitiría asistir a actividades, talleres o encuentros de los que siguen participando, mientras la salud se lo permite, en un 87% de los casos. "Por ejemplo, poder ir a ver a la Virgen cuando está en la ciudad o cosas así", ha asegurado Domínguez a modo de ejemplo.



"Mantener las relaciones sociales mejora la salud psicológica de las personas mayores que, a su vez, repercute en el bienestar físico", ha incidido la socióloga, quien añade que también para la familia del usuario es beneficioso porque facilita las visitas y compartir otras actividades, al tener que emplear poco tiempo para el desplazamiento al centro.



Así, según el estudio de la socióloga, el 40% de las personas mayores entrevistadas "tiene asumido" que acabarán sus días en una residencia porque sus familias, debido al modelo de vida actual, no podrán cuidarlas debidamente. Además, la mitad de estas personas tienen sus hijos viviendo fuera de la ciudad por lo que la tarea se complica aún más. "Muchos dan por hecho que irán a una residencia", ha señalado Domínguez.



El envejecimiento de la población y el nuevo perfil del mayor hacen que las residencias, en un futuro próximo, vayan a tener un aumento de demanda y, al igual que cambia la sociedad, debe hacerlo el concepto de residencia y su contexto, según recoge el estudio.



CENTRO DE DÍA Y ENCUENTRO



Por eso, el proyecto plantea también que, debido a las dimensiones del edificio, también albergue un centro de día que pudiera dar servicio a usuarios de forma externa e, incluso, proporcionar un servicio a domicilio de comidas y otras necesidades.



Además, todavía sobraría espacio para crear aulas de actividades y talleres intergeneracionales para que pudieran compartir espacio las personas mayores y los jóvenes como lugar de encuentro e intercambio de experiencias.



En cualquier caso, se trata de una idea que ahora la Agrupación Vecinal de Cáceres, que auspicia el proyecto, presentará a las tres administraciones implicadas como son la Diputación de Cáceres, propietaria del inmueble, la Junta de Extremadura, que tiene las competencias en servicios sociales, y el Ayuntamiento de Cáceres, que es donde se ubica el centro.



Iglesias ha explicado que, una vez queden constituidas las tres administraciones tras las elecciones generales del pasado domingo y se sepa quién será el próximo alcalde de la ciudad y el responsable de la diputación cacereña, se les entregará el estudio para que lo analicen y "tengan en cuanta esta opción" que "es la que quieren los vecinos", apunta. "Se trata de que se pongan de acuerdo ellos", ha incidido.



Cabe destacar que, hasta ahora, se han barajado varias ideas como la de uso hotelero, por la que se ha interesado el grupo empresarial que va a construir el hotel en el Palacio de Godoy; un centro para jóvenes relacionado con la cultura, como avanzó la presidenta de la diputación cacereña en su día, o un edificio administrativo para agrupar todos los servicios de la institución provincial, como sugiere el PP.



La Diputación de Cáceres ha anunciado que se crearía una comisión para estudiar el futuro uso del hospital con todos los agentes implicados pero en la pasada legislatura no se llevó a cabo.