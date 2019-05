Cáceres unifica la música en las atracciones de la Feria de San Fernando

Ep.



La Feria de San Fernando de Cáceres, que encenderá de forma oficial el recinto ferial el martes día 28 de mayo, unificará la música en las atracciones de manera que en todas se escuchará la misma canción. Además, se controlará el volumen y se establecerán tres horas sin ruido los días 24, 28 y 30 de mayo, para sumarse a una feria inclusiva dedicada a las personas que sufren trastorno del espectro autista (TEA).



Esta es la principal novedad del programa de las fiestas patronales de la ciudad que tendrán el concierto de Melendi, el sábado 1 de junio, como plato fuerte del recinto ferial, que este año contará con 15 casetas, trece privadas más la municipal y la Caseta del Mayor.



Respecto al control del ruido en todo el recinto de las atracciones con un "único hilo musical", se hará a través de una empresa de sonido que aportará la tecnología necesaria y que se ha contratado por 6.100 euros, según ha explicado el concejal de Festejos, Pedro Muriel, que ha presentado este jueves las novedades de la feria junto al presidente de Aftea, José Pérez, que es una de las asociaciones que ha promovido la feria inclusiva sin ruido.



Las jornadas en las que el recinto ferial se quedará en silencio son el 24, 28 y 30 de mayo, de siete de la tarde a diez de la noche durante esos tres días, de manera que serán nueve las horas que las familias con niños autistas y personas mayores o con otras discapacidades podrán disfrutar en plenitud de la feria cacereña. Dos de estas jornadas (el 24 y 28) coinciden con el Día del Niño y se aplicarán descuentos en las atracciones como es habitual.



"Es una iniciativa muy necesaria porque estas familias no podían llevar a sus niños a la feria porque son hipersensibles a los volúmenes altos y les impedía el disfrute de la feria", ha explicado Pérez, que añade que el volumen alto puede provocar en niños con autismo, cuadros de ansiedad o problemas de conducta que hagan que no quiera ir a la feria, una situación que "se repite todos los años".



De ahí que esta idea beneficie a los niños con TEA pero también a otras personas que podrán disfrutar de "unas ferias más accesibles", ha dicho Pérez. Cabe destacar que la Feria de Sevilla y otras citas similares ya se han apuntado a esta iniciativa apagando la música de sus atracciones durante algunas horas.

Así las cosas, aunque el recinto ferial se ilumine oficialmente el próximo martes, las atracciones y algunas casetas ya abrirán sus puertas este viernes, día 24, de manera que los festejos se prolongarán un año más hasta el domingo día 2 de junio. Las actividades arrancarán con el Concurso de Saltos Nacional este próximo fin de semana en el que no se podrá volver a apostar tras la prohibición del año pasado por parte de la Consejería de Hacienda.



Muriel ha dicho que se ha diseñado un programa para "satisfacer a todos los públicos", con un presupuesto de unos 278.000 euros, en los que se incluyen los gastos de personal que supone reforzar los servicios de limpieza, seguridad, emergencias o autobuses especiales, que circularán desde el martes en diferentes horarios y hasta la madrugada. "Cáceres se pone modo feria", ha indicado el edil en alusión al lema escogido para ilustrar el cartel de la feria que representa el dibujo de una joven.



Además, los amantes de los festejos taurinos podrán volver a la Era de los Mártires con un mano a mano entre Juan Mora y Emilio de Justo, que lidiarán seis toros de la ganadería El Pilar, el domingo 2 de junio a las 19,00 horas.



Respecto a la programación infantil, habrá diversos talleres para los niños en diferentes barriadas cacereñas y no faltarán a su cita las marionetas de Peneque el Valiente y Gorgorito que estarán presentes en el Paseo de Cánovas, a partir de las 12,00 horas, los días 31 de mayo y 1 y 2 de junio.



TRIBUTOS EN LA CASETA MUNICIPAL



En la caseta municipal, cuya gestión se ha adjudicado a la empresa Blis Records por 57.838 euros para las anualidades 2019 y 2020, tendrá actuaciones todos los días pero no contará en la programación con grupos de renombre ya que la mayoría son bandas de tributos a otras formaciones como Hombres G, Fito y Mecano, entre otras. Respecto a esto, Muriel ha dicho que es la empresa adjudicataria la encargada de diseñar la programación de la caseta.



En alusión a la disminución del número de casetas en el recinto ferial, el concejal ha explicado que estarán los empresarios locales que apuestan por la ciudad y que faltarán algunos promotores que venían de fuera y que, por problemas de fechas, no han podido asistir a las ferias cacereñas. No obstante, aunque baje el número sí se ha aumentado la superficie y la comodidad de las que se han instalado, ha dicho.



Lo que sí llegará otra vez al Paseo de Cánovas es la Muestra Agroalimentaria de Productos Extremeños y la Muestra Regional de Artesanía, que abrirán del 28 de mayo al 2 de junio, y la Feria Equina, Mular y Asnal, que se desarrollará el martes día 28 desde las 09,00 horas en el recinto hípico con una exposición de maquinaria agrícola y artículos de campo, talleres de esquileo y premios para los mejores ejemplares.



En el capítulo deportivo, se celebrará el XXXIII Torneo de Esgrima el día 2 de junio en el pabellón Juan Serrano Macayo y el día antes, el 1 de junio, tendrá lugar en el mismo sitio un encuentro de "viejas leyendas" que pasaron por el equipo de baloncesto de la ciudad entre los años 80 y 90.



En cuanto a la Feria de Día que organizan varios establecimientos hosteleros del centro de la ciudad, Muriel ha confirmado que se permitirá su celebración en las mismas condiciones y con idéntico formato que otros años en las zonas que lo soliciten.