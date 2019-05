Adenex y otras asociaciones no participarán en el Festival de las Aves de Cáceres

Las asociaciones conservacionistas Adenex, Anser, AMUS y DEMA han acordado no participar este año en la undécima edición del Festival de las Aves que se celebrará este fin de semana en Cáceres por "deficiencias organizativas y de planificación" por parte de la Dirección General de Turismo de la Junta.

En concreto, estas organizaciones recuerdan que han asistido a "todas" las ediciones del festival con talleres para niños y adultos y otras actividades de educación ambiental, por lo que éste será el primer año que se ausenten.

Así pues, estas "deficiencias" de la Dirección General de Turismo suponen una "insuficiente y tardía difusión, problemas presupuestarios y otros", según informan Adenex, Anser, AMUS y DEMA en una nota de prensa conjunta.

Igualmente, indican que "el presupuesto destinado para este festival ha sido reducido casi a un 70 por ciento con respecto al del año pasado".

Además, inciden en que este hecho "afecta a la cantidad, calidad y oferta" de las actividades, talleres educativos, rutas y puntos de observación con los que ha contado este encuentro anual entre la sociedad y las aves presentes en el casco histórico de la capital cacereña.

LABOR DE EDUCACIÓN AMBIENTAL

De este modo, dichos colectivos defienden que el "éxito" de las ediciones anteriores se ha debido "en buena parte" a la participación de las principales asociaciones conservacionistas en la región y a la labor de educación ambiental desarrollada por un grupo "numeroso" de gente "muy comprometida" y con una "dilatada" experiencia.

Así, recuerdan que en las primeras ediciones del Festival de las Aves Ciudad de Cáceres las actividades eran organizadas "directamente" por la Dirección General de Turismo y "consensuadas" con las organizaciones conservacionistas que participaban.

De esta forma, para estas asociaciones, "esa es la fórmula que se debe seguir y no subcontratar el trabajo a otra empresa externa".

Por otro lado, han señalado que "no se entiende como un festival de estas características con tantos años realizándose de forma exitosa no tenga actualizada la información en su página web"; e inciden en algo que es "aún más grave", y es que "no puede ser que el festival no tenga todavía el programa definitivo cerrado a dos días de que comience la actividad".

Finalmente, inciden en que "se espera que lo sucedido en esta edición quede como un hecho anecdótico y que en un futuro se cuente con el apoyo y consideración previa de las asociaciones", ya que este festival tiene "el deber de que el público aprenda y disfrute de la riqueza ornitológica", concluyen.