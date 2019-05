Corporación de Cáceres celebra último Pleno ordinario y agradece los doce años de Nevado

Ep.



El Ayuntamiento de Cáceres ha celebrado este jueves el último Pleno ordinario de la actual legislatura que ha servido de despedida de algunos de los concejales que no repetirán tras las elecciones municipales del 26 de mayo, como la propia alcaldesa, Elena Nevado, que cambia la política municipal por la regional al formar parte de las listas del PP a la Asamblea de Extremadura, o el portavoz de Ciudadanos (Cs), Cayetano Polo, que se presenta como candidato a la Junta.



Tras la aprobación de los asuntos del orden del día, la regidora ha tomado la palabra para agradecer la "ayuda" que le han prestado los 25 concejales, a los que ha deseado "lo mejor en el futuro". "De corazón, me pongo a su disposición y agradezco, de verdad, el apoyo y el afecto, que es lo que realmente queda", ha dicho Nevado visiblemente emocionada después de sus doce años en el ayuntamiento, cuatro en la oposición y ocho en el gobierno.



A su equipo de Gobierno le ha reconocido el "compromiso" y su "lucha diaria" que "ha sido muy intensa", ha dicho, y también ha tenido palabras para los trabajadores municipales y, en especial, para el secretario general al que se ha referido como "una persona fiel y trabajadora". "Todos y cada uno de los trabajadores de la casa han sido esenciales en nuestra tarea", ha subrayado.



Tras la intervención de la alcaldesa ha tomado la palabra el portavoz del PSOE, Luis Salaya, quien ha agradecido el trabajo de Elena Nevado en el ayuntamiento porque, "por encima de cualquier diferencia política, doce años de servicio a la ciudad son dignos de reconocimiento y agradecimiento", ha subrayado.



El portavoz de Ciudadanos (Cs), Cayetano Polo, ha definido estos cuatro años como "apasionantes" porque "ha sido un honor servir a Cáceres", ha argumentado, al tiempo que se ha mostrado convencido de que "todos" los concejales "aman" a Cáceres y seguirán trabajando por la ciudad "allá donde estén".



"Nos llevamos un puñado de amigos y lo mejor de la Corporación", ha dicho Polo, quien ha reconocido a la alcaldesa su labor "por haber llevado la ciudad durante tantos años y por haber servido de la manera que lo ha hecho".



Desde las filas de Cáceres Tú-Podemos, el concejal Ildefonso Calvo también se ha sumado a los agradecimientos y ha destacado los doce años de "dedicación" de la alcaldesa, los cuales "merecen un respeto y un reconocimiento por parte de la Corporación y de toda la ciudad", ha señalado.



"Muchas gracias querida alcaldesa y agradecido por el ambiente de estos cuatro años, que eran nuestro inicio en la tareas políticas, y guardaré siempre como un grato recuerdo el ambiente cordial de trabajo dentro de las diferencias que tenemos entre todos. Muchas gracias, Elena", ha concluido el edil de Podemos, que ha sido el único que se ha referido a la alcaldesa por su nombre de pila.



A esta última sesión ordinaria no han podido asistir, por motivos personales, el portavoz municipal Rafael Mateos, la concejala de Cáceres Tú, Consuelo López, ni la de Cs, Consuelo Fernández.