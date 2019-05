C's propone eliminar las vías del tren para no aislar a algunos barrios de Cáceres

El candidato de Ciudadanos (Cs) a la alcaldía de Cáceres, Francisco Alcántara, ha propuesto eliminar las vías del tren a su paso por barrio como El Junquillo para evitar el aislamiento de esta barriada y de otras como Aldea Moret y La Cañada respecto al resto de la ciudad.

En concreto, Alcántara, que ha visitado El Junquillo ha explicado a sus representantes vecinales que en junio del año pasado la formación naranja presentó una moción al Pleno del Ayuntamiento para el soterramiento completo de las vías del tren o la retirada del casco urbano, lo que conllevaría ubicar la nueva estación de trenes en el ámbito inicialmente previsto en el año 2003, es decir, fuera del casco urbano.

Aunque los elevados costes hacen que "lo más probable" es que se descarte el soterramiento completo de las vías, según ha explicado el candidato, su formación considera que "la mejor solución es la eliminación completa, que permitiría la inmediata integración de los barrios de El Junquillo, La Cañada y Aldea Moret en el resto de la ciudad".

La propuesta de Ciudadanos Cáceres ha sido "muy bien acogida" por el presidente vecinal, Alberto Iglesias, "porque es la única forma de integrar a estos barrios con el resto de la ciudad", ha subrayado Alcántara.

"Para ellos esta sería la solución ideal, porque mientras existan las vías, la ciudad crecerá por otras zonas, y ellos seguirán aislados del resto de Cáceres", ha insistido.

ABANDONO DEL BARRIO

Asimismo, ha criticado la situación en que se encuentra el barrio debido al "abandono" del equipo de Gobierno local, "con una falta de mantenimiento de parques e instalaciones deportivas" y "sin una sede vecinal", según le ha transmitido el presidente de la Asociación de Vecinos.

"El Junquillo tiene problemas que llevan años sin solucionarse por la falta de compromiso del PP con este barrio, porque para el gobierno no todos los cacereños son iguales sino que existen ciudadanos de primera y de segunda", ha subrayado.

Así, los vecinos del barrio han demandado actuaciones en materia de mantenimiento de parques e instalaciones deportivas "ya que son muy utilizados pero se encuentran en mal estado por la falta de mantenimiento", según Alcántara, y también actuaciones en la gestión del transporte urbano "para facilitar su uso a los vecinos", y "mejorar el acceso a determinados bloques de viviendas con sus vehículos a los residentes".

Demandan también una sede vecinal, ha manifestado, "muy necesaria para que los vecinos tengan un lugar de encuentro y donde puedan realizar actividades", tal y como informa la formación naranja en una nota de prensa.

"La situación de este barrio no es única sino que se repite por toda la ciudad, y todo ello por la dejadez del equipo de Gobierno, que no atiende las demandas y reclamaciones de sus ciudadanos. Dicen a todo que sí, pero no hace nada porque no tiene voluntad por solucionar problemas básicos de nuestros ciudadanos", ha concluido Alcántara.