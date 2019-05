Más de 200 policías velarán por la seguridad en el Festival Womad de Cáceres

Ep.

Un total de 170 policías locales pertenecientes a la Unidad Operativa, más 49 agentes pertenecientes a unidades especializadas (Grupo Especial de Seguridad, Medio Ambiente y Atestados), distribuidos principalmente en tres turnos de trabajo, velarán cada día por el tráfico y la seguridad ciudadana durante la celebración del festival Womad en Cáceres.



Esta cita musical, que cumple su 28 edición, comenzará este jueves, día 9, y durará hasta el domingo día 12, aunque las jornadas más complicadas serán el viernes y el sábado con la celebración de los conciertos en la Plaza Mayor y en la plaza de San Jorge, que el año pasado contaron con la afluencia de más de 150.000 personas.



El certamen se desarrollará, como viene siendo habitual, estableciendo las medidas de seguridad y limpieza de otras ediciones, de manera que se establecerá un cinturón de seguridad en la Ciudad Monumental al completo, y en las vías de acceso a la Plaza Mayor. Así, el corte de tráfico a la Plaza Mayor, Plaza de Santa María y Plaza de San Mateos, comenzará a partir de las 16,00 horas del próximo jueves, hasta el domingo día 12, a las 08,00 horas.



Dependiendo de las circunstancias y concretamente durante las mañanas, se facilitará el acceso a los residentes de la zona, especialmente Ciudad Monumental, hoteles y aquellas zonas donde no estén ubicados los actos de celebración.



Según informa la Policía Local, los puntos de cierre al tráfico serán la plaza de la Concepción con calle Barrionuevo, la plaza del Duque, la plaza de San Juan con calle Gallegos, así como la plaza de Santa Clara con calle Damas.



En cuanto al segundo anillo de seguridad comprende el área formado por la fuente luminosa, plaza de Hernán Cortes, las Casas Baratas, plaza de Argel, plaza de Santiago, plaza de San Francisco, plaza Marrón, Barrio Nuevo y calle Sande, que se controlarán con presencia policial para regular el tráfico.



PROHIBICIÓN DEL USO DE VIDRIO Y LATAS



El Ayuntamiento de Cáceres ha recordado, además, que no se permitirá el acceso a la Plaza Mayor con envases de vidrio, botellas o latas cerradas ya sea con tapas o tapones, y cualquier otro objeto que pueda considerarse peligroso para la integridad física de los asistentes. Para ello, se establecerán hasta 13 puntos de control alrededor de la Ciudad Monumental y la Plaza Mayor.



Respecto a la carga y descarga realizada por industriales ajenos al festival para abastecer a los establecimientos hosteleros del entorno donde se celebra el certamen, se permitirá en horario de 07,30 a 11,00 horas, en los días y lugares destinados a tal fin.



El festival contará con varios puntos de emergencia policial y sanitaria situados en la plaza del Duque; plaza de la Concepción-General Ezponda; plaza de San Juan (dotaciones de policía y bomberos); plaza de Santa Clara (dotación de policía); Plaza de San Jorge (botiquín y vehículo en Cuesta del Marqués); y calle Tiendas (dotación sanitaria).



En cuanto a las terrazas de los establecimientos que puedan afectar a la seguridad del festival, todos los días que dure el evento (jueves, viernes y sábado), deberán ser retiradas antes de las 16,30 horas. Queda "absolutamente prohibido" que el mobiliario de las mismas (mesas, sillas, sombrillas, separadores, etcétera) quede apilado en la vía pública.



Aquellos establecimientos de hostelería que se les retira la terraza, pueden solicitar la instalación de una barra de bar, que quedará instalada en la fachada de su establecimiento, si bien no podrán expedir las bebidas en envases de vidrio y latas ya que, como novedad este año se utilizarán recipientes de plástico reciclable que deberán ser ofrecidos obligatoriamente por hosteleros.



DISPOSITIVO DE LIMPIEZA



Con respecto al dispositivo de limpieza, este año se instalarán 30 aseos 'tipo seta', que se completarán con 34 cabinas WC químicos individuales repartidas por todo el recinto, así como una cabina WC químico para personas con alguna discapacidad que se instalará en la Plaza Mayor. Asimismo, se instalarán cuatro casetas sanitarias en Gran Vía, dos casetas sanitarias en avenida de España.



Respecto a los residuos sólidos, está prevista la colocación de 179 contenedores de distintos tamaños exclusivos para eventos, que se instalarán en función de las zonas. Se contará además con 40 contenedores para latas colaborando con el programa 'Tu lata cuenta' y cuatro contenedores para la recogida de tapones.



Habrá además nueve vehículos de apoyo e inspección, 13.000 sacos de basura y 700 litros de producto desinfectante, entre otros medios técnicos, según ha informado el Consistorio cacereño que lo tiene ya todo preparado para la cita con las músicas del mundo que nunca ha registrado incidentes reseñables.



CONCIENCIACIÓN CONTRA LA VIOLENCIA SEXUAL



Cabe recordar que esta vigésimo octava edición del festival Womad contará con una campaña de concienciación a la ciudadanía en la prevención e intervención contra la violencia sexual.



De esta manera, bajo la campaña 'Si no te dice sí, es NO. RESPÉTALA', se ha diseñado un logotipo que estará presente en pegatinas, chapas para la ropa, pulseras, camisetas, agendas y otros soportes, que serán repartidos por personal voluntario en un punto de información, situado en las inmediaciones de la puerta principal del consistorio cacereño.



Los voluntarios distribuirán folletos con la campaña, protocolos de actuación y sensibilización para evitar cualquier tipo de violencia a la mujer, como puede ser el abuso, el acoso, la agresión, la intimidación o cualquier otro tipo de violencia ejercida hacia las mujeres.



La campaña cuenta con la colaboración del Instituto Municipal de Asuntos Sociales (IMAS) del Ayuntamiento de Cáceres, el Instituto de la Mujer de la Junta de Extremadura, la Subdelegación del Gobierno en Cáceres y la Diputación Provincial de Cáceres.