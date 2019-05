Vara: "No habrá mina porque los cacereños no quieren y no hay más que discutir"

Ep

El secretario general del PSOE en Extremadura y presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha asegurado que "no habrá mina en Cáceres" porque "los cacereños no quieren" y "no se decide todo en Mérida", sino que existe autonomía local para defender el proyecto de ciudad que quieran los ciudadanos.



"No habrá mina porque Cáceres no quiere y se acabó la discusión. No hay más que discutir", ha subrayado en su intervención en el acto de presentación de la candidatura del PSOE en la capital cacereña, en la plaza de Santiago, un emblemático barrio que se caracteriza por la alta participación de sus vecinos en movimientos sociales.



Fernández Vara ha defendido que él está "para ayudar" y ha aclarado que "la España autonómica no era cambiar Madrid por Mérida" en la toma de decisiones, por lo que "si Cáceres no quiere mina, no hay mina", ha zanjado en alusión al proyecto de construcción de una mina de litio en la Montaña cacereña.



"Cáceres será lo que los cacereños quieran, o dicho de otra manera, yo estoy aquí para ayudar y menos mirar de Cáceres a Mérida y más mirar desde Mérida hacia Cáceres", ha sentenciado el líder de los socialistas extremeños en alusión a que se respetará la decisión del ayuntamiento cacereño respecto a este proyecto de extracción de litio en el paraje de Valdeflores, que fue rechazado por el Pleno municipal cacereño al no aprobar la modificación del Plan General Municipal (PGM) para permitir un uso extractivo en la zona.



Según ha señalado en otro momento de su intervención, "el futuro de Extremadura depende de sus ayuntamientos porque son la base del edificio y no se puede tomar ninguna decisión si los ayuntamientos no están de acuerdo".



A este asunto se ha referido también el candidato del PSOE a la alcaldía de Cáceres, Luis Salaya, quien ha reiterado su "compromiso" con el "no a la mina", y ha insistido en que el voto de los socialistas en el Pleno municipal "seguirá siendo negativo a cambiar el Plan General Municipal".



"Seguiremos manteniendo la misma postura y, para que a nadie le quepa duda de lo que estoy diciendo, añado que la mina no va a ser materia de pactos postelectorales porque hay asuntos que tienen un fondo político y trascienden la guerra partidista y la negociación y éste es uno de ellos", ha sentenciado Salaya, quien ha criticado al PP por "utilizar" el asunto de la mina como bandera para "intentar tapar sus verguenzas y que no se hablara de otra cosa".



EL ÚNICO HOSPITAL QUE SE HA ABIERTO



En su intervención, el candidato del PSOE a la Junta de Extremadura ha resaltado también que "en una España de recortes sanitarios el único hospital público que se ha abierto ha sido el hospital de Cáceres", en alusión al "compromiso fundamental" de los socialista con la capital cacereña de la que ha dicho que hay que hacer "un proyecto de ciudad incluyente e inclusivo" porque la "tiene muchos recurso".



Uno de ellos es el potencial turístico, del que ha indicado que hay que encontrar el equilibrio entre los recursos que aporta el sector y el bienestar de los ciudadanos y los barrios, además de buscar consensos sobre el modelo de desarrollo y apostar por los emprendedores.



También se ha referido al comercio que es "uno de los protagonistas de la economía extremeña", y se ha comprometido a que estará "al lado de autónomos y emprendedores ayudando a la transformación tecnológica de las pymes, siendo aliados de los comerciantes".



Para Fernández Vara, Cáceres "se ha quedado sin proyecto" y "el único proyecto posible es lo que el PSOE representa y por eso, ha conminado a la candidatura de Luis Salaya a sacar "el mejor resultado posible" en las próximas elecciones municipales porque "se ha ganado la primera parte del partido", en alusión a los resultados de los comicios generales pero "queda la segunda parte".



"Tenemos que ser conscientes de que todo lo que tenemos que hacer es sumar, Cáceres tiene que sumar y tener un proyecto de ciudad inclusivo", ha incidido, al tiempo que ha insistido en que "hay que generar un consenso sobre lo que necesita la ciudad para los próximos veinticinco años".



Antes de Fernández Vara ha tomado la palabra la secretaria local del PSOE y diputada electa Belén Fernández, quien también ha apostado por "consolidar" los buenos resultados conseguidos el pasado domingo por el PSOE en las elecciones generales y ha animado a la ciudadanía a no faltar a la cita con las urnas el próximo 26 de mayo.