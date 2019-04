En Cáceres, Calvo asegura que PP y Cs "han comprado la idea radicalizada de VOX"

Ep

La vicepresidenta del Gobierno y ministra de la Presidencia, Carmen Calvo, ha asegurado que la gente "ya no va" a los mítines de PP y Ciudadanos (Cs) porque "han comprado la idea radicalizada de VOX" y "no han hecho su trabajo" que es, a su juicio, "sostener a la derecha en el espacio democrático que le corresponde".



Así, a preguntas de los periodistas sobre la gran afluencia de público al acto de VOX este pasado miércoles en Sevilla que se ha comparado con los actos de Felipe González en sus años dorados, Calvo ha resaltado que "cuando al PP y Ciudadanos no le responden porque no han aguantado la posición, pues evidentemente la gente está en otra cosa que es muy inquietante".



"Los líderes de VOX dijeron ayer que por fin van a llegar los representantes legítimos a las Cortes Generales, esto es fascismo", ha alertado la vicepresidenta en un encuentro con los medios este jueves durante una visita a Cáceres en la que ha estado acompañada del presidente de la Junta y secretario general del PSOE extremeño, Guillermo Fernández Vara.



Así, Calvo ha subrayado que "el disparate no solamente está instalado en los partidos políticos de la ultraderecha y en sus líderes" ya que, según ha apuntado, "como ha visto todo el mundo en estos dos debates que ha habido dos noches consecutivas", los líderes de PP y Ciudadanos tienen "una inquietud y una desesperación que les lleva continuamente al disparate y a la mentira y en algunos casos casi hasta el delirio de lo que proponen y eso está también instalado en otros lugares".



Del mismo modo, sobre la afluencia de público al citado acto de VOX en Sevilla, ha remarcado que es "fácil de entender cuando a los mítines de PP y Ciudadanos ya no va la gente porque han comprado la idea radicalizada de VOX" y ha advertido de que lo de este partido "no es una teoría" ni una "incógnita" y se sabe "lo que es" porque "está practicando en Andalucía".



A este respecto, ha sostenido que lo que VOX "está practicando" en la región andaluza es "recortar impuestos a los ricos, a los pocos ricos, para dejar de hacer política de reparto, de riqueza y de ayuda social a la inmensa mayoría de los andaluces".



PSOE "GARANTÍA DEL FUTURO" Y "ESTABILIDAD"



Por otra parte, Carmen Calvo ha pedido el voto para el PSOE a los cacereños y extremeños porque es "la garantía del futuro de este país" y "sobre todo la estabilidad durante cuatro años del progreso que España sigue necesitando" y ha alertado de que "frente a eso" hay "muchos nubarrones arrastrados por la ultraderecha y por dos partidos políticos que no han sabido aguantar la posición".



Así, ha solicitado "fuerza suficiente" para los socialistas este próximo domingo para "continuar el trabajo" de los últimos diez meses y "seguir sacando adelante un programa que es el que requiere en este momento España dentro de Europa".



Calvo ha aseverado que el PSOE "siempre" mira "la realidad de una manera bastante madura" y ha opinado que "tienen que cuadrar las cuentas" pero también "las salidas a los problemas que la gente ha acumulado durante estos siete años en los que la derecha no solamente ha estado en la desidia más absoluta sino que ha utilizado el mantra de la crisis para olvidarse de los problemas y de los desajustes y desigualdades de la inmensa mayoría de los españoles".



"Ahora lo que tenemos delante de nosotros para las urnas del domingo es una derecha que habíamos pensado que en 40 años había entendido la posición de equilibrio que también les correspondía y que sin embargo la han abandonado", ha insistido.



En este sentido, ha destacado que el PP "se ha visto arrastrado por su esguince que ha sido VOX", un partido que, a su entender, "en los últimos días" ha lanzado "planteamientos casi fascistas" porque "antes de ayer nos dijeron que por fin van a llegar los representantes legítimos a las Cortes Generales, saltándose y ofendiendo 40 años de Democracia cuyo mérito lo tienen los hombres y las mujeres de este país".



Calvo también ha recalcado que Ciudadanos "abandonó el centro el día que se abrazó a Rajoy para apoyarlo en la moción de censura y apoyar la corrupción que fue lo que se llevó por delante al Gobierno del PP gracias a la reacción de los socialistas españoles".



"LA GENTE ESTÁ ESPERÁNDONOS"



Por otra parte, interpelada por el alto número de solicitantes del voto por correo, la vicepresidenta ha considerado que cuando se "vota masivamente" significa que "la gente está esperándonos" y que "hay una esperanza puesta" en el PSOE, es decir, que "hay una capacidad de empezar a pensar" que los socialistas son los que van a "dar respuestas a este país" como las dadas "en apenas 10 meses a muchas cosas".



"Yo creo que eso moviliza, esperemos que sea para nosotros", ha manifestado Calvo al tiempo que ha considerado "muy apasionante" esta participación.



Finalmente, Carmen Calvo resaltado también que "sobre todo lo que moviliza es una Democracia que tiene todavía mucha energía". "Nosotros somos demócratas antes que socialistas y que la gente se movilice nos parece que es el puntal de la Democracia; la abstención nunca nos ha gustado, nos beneficie o nos perjudique, da igual, no nos gusta y eso significa que tenemos una Democracia vibrante, llena de energía que es la que le va a plantar cara a la derecha el domingo en las urnas".