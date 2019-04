Rafael Mateos plantea "unión", "diálogo" y "trabajo en equipo" para ganar en Cáceres

Ep

El candidato del PP a la alcaldía de Cáceres, Rafael Mateos, ha calificado al grupo de hombres y mujeres que le acompañan en su lista como "auténticos valientes" y les ha propuesto "unión", "diálogo" y "trabajo en equipo" para revalidar el Gobierno municipal.

Además, ha indicado que "somos conscientes de que todos juntos somos más valiosos que de forma individual porque el secreto del trabajo de éxito está en gente común como es cualquier cacereño".



Mateos, que ha presentado este jueves a las 25 personas que configuran la lista 'popular' en la capital cacereña de cara a los comicios del 26 de mayo, ha dicho que es un equipo que aúna "experiencia" y "juventud" y que "trabajará de sol a sol para mejorar la vida de los cacereños".



Junto a Mateos irán nombres de actuales concejales como María Guardiola, Domingo Expósito, Víctor Bazo, Pedro Muriel y Marisa Caldera, en los primeros diez puestos de la lista. Además, hay nuevas incorporaciones como la de la profesora universitaria Elena Manzano, o el actual diputado regional José Ángel Sánchez Juliá, así como el portavoz provincial del PP, Emilio Borrega, o la deportista Carla Nascimiento, que también ocupan los primeros puestos.



De todos ellos, ha dicho que son "unos auténticos valientes" al haber dado un paso al frente para formar parte de la candidatura con la que el PP afronta el reto de ganar las próximas elecciones municipales del 26 de mayo.

"A todos nos une el amor a una ciudad que nos vio nacer, en la que vivimos, el respeto a todos los cacereños y las ganas, la ilusión, el trabajo y el compromiso que todos vamos a adquirir con la sociedad cacereña", ha dicho.



Respecto a las ausencias de otros nombres como Valentín Pacheco, Raúl Rodríguez o Montaña Jiménez, actuales concejales, ha explicado que ha hablado con ellos y "algunos" no estaban "disponibles" o bien "por cuestiones personales" o "por cuestiones profesionales".

"Lógicamente si no están en la candidatura estarán trabajando en el partido y en la confección del programa electoral y aprovecharemos el bagaje y la experiencia que tienen", ha subrayado.



En cuanto al momento en el que se ha hecho pública su candidatura, cuando apenas falta un mes para la cita con las urnas, ha dicho que el tiempo lo marca el partido y "las circunstancias", y se ha remitido al "cordón sanitario" que algunas fuerzas políticas han hecho a Elena Nevado, lo que la ha llevado a "dar un paso al lado" y a que él haya decidido encabezar la lista.



Una lista que, según ha dicho, "une experiencia con juventud" y en la que están representados diferentes sectores profesionales que "van a sentar las bases para ganar". Según ha dicho el candidato, su grupo "cree en Cáceres" y en las "posibilidades que tiene la ciudad" y por ello el proyecto se basará en el trabajo en equipo.



"Vamos a trabajar con humildad y sin descanso defendiendo los intereses generales frente a los personales. Mi obsesión no es otra que mejorar la vida de los cacereños, explotar el potencial de la ciudad y trabajar por el presente y el futuro de la ciudad sin olvidar nunca que trabajar por Cáceres es un honor, un privilegio pero, sobre todo, una enorme responsabilidad", ha subrayado en otro momento de su discurso.



A sus compañeros les ha dicho que "la política es esfuerzo, compromiso y sacrificio" y que "vamos a quitarle mucho tiempo a nuestras familias y a nosotros mismos con el objetivo de invertirlo en los demás".

Para ello, propone escuchar las inquietudes de los cacereños "sin perder la perspectiva de la realidad" y trabajar para generar oportunidades y apostar por el comercio, el turismo, y "por cada una de las personas que se levantan para construir un futuro mejor para la ciudad".



"Quiero que nuestros mayores se sientan atendidos y que su experiencia vital siga avalando a nuestra sociedad y no quiero que nuestros jóvenes hagan las maletas. Quiero que los jóvenes hagan a Cáceres y sean los protagonistas de nuestro presente y nuestro futuro porque Cáceres necesita a sus jóvenes", ha subrayado.



El discurso de Mateos se ha visto interrumpido unos minutos por la anécdota de la jornada cuando en plena presentación una de las integrantes de la lista, la deportista Carla Nascimiento, ha sufrido un desvanecimiento y ha tenido que ser atendida en la sala de prensa de la sede del PP, tras lo cual se ha reanudado la comparecencia del candidato.



Mateos también ha tenido palabras de agradecimiento a su antecesora, la actual alcaldesa Elena Nevado por los doce años que ha dedicado a la ciudad de Cáceres y por haberle confiado la portavocía del Gobierno municipal.



Por su parte, Elena Nevado, ha resaltado que la candidatura de Rafael Mateos "es la misma lista que hubiera presentado" ella. "Es la única lista que con el conocimiento y la experiencia es capaz de poner en marcha el proyecto que los cacereños necesitan y liderar el Cáceres que todos soñamos, y es el equipo más solvente y responsable y necesario para la ciudad con la que todos los cacereños soñamos. No cambiaría ningún nombre ni ninguna coma de lo que ha dicho Rafa", ha concluido.



"NADIE ESTÁ AQUÍ POR UN ENFADO"



En la presentación, ha estado también el presidente regional del PP, José Antonio Monago, quien ha dicho "nadie está aquí por un enfado" sino que "todos están por un compromiso con la ciudad y con el PP" y "no hay nadie fruto de un desengaño".

"Aquí está el PP y quien quiera buscarlo solo lo va a encontrar en este grupo humano que va a arropar a Rafa Mateos", ha subrayado, al tiempo que califica la candidatura de "gente ilusionada".



Respecto a Mateos, ha dicho que es una persona "sencilla, humilde, formada y muy capacitada y conocedora del Ayuntamiento de Cáceres y no tiene que aprenderse Cáceres porque forma parte de muchas cosas que se han hecho en la ciudad y, por lo tanto, Rafa viene aprendido", ha señalado.



Por su parte, el presidente provincial del PP, Laureano León, que da el salto a la política regional, ha dicho que la candidatura de Cáceres está hecha de "gente seria, responsable, comprometida y valiente" y que quiere contribuir a que "Cáceres sea una ciudad más grande y más próspera".



León, al igual que Monago, también ha agradecido la labor de Elena Nevado, que le acompaña en la lista a la Asamblea de Extremadura tras renunciar a encabezar la lista municipal, y de la que ha dicho que "ha demostrado su grandeza, su compromiso, su lealtad y su sacrificio para el PP".



LOS CANDIDATOS



La lista encabezada por Rafael Mateos está formada por la actual concejala de Economía y Hacienda, María Guardiola, como número dos, mientras que el edil de Empleo, Domingo Expósito, ocupa el número tres de la lista municipal. Elena Manzano, profesora de la Universidad de Extremadura, se suma como número 4 y José Ángel Sánchez va en el número 5. Le sigue el actual concejal de Fomento, Víctor Bazo, que ocupa el número 6 y la exbaloncestista del Nissan Al-Qázeres Carla Nascimiento (nº 7).



En el número 8 se sitúa el portavoz provincial del PP, Emilio Borrega, y de número 9 va Pedro Muriel. La concejala de Asuntos Sociales, Marisa Caldera, se coloca en décimo lugar y el undécimo se ha reservado para Eva María Díaz Ciborro.



La lista se completa con el empresario Pedro Cabezas, Esther Bellvert, María Ángeles González, Rufino Sánchez Pascua y Jesús Bermejo, el joven con síndrome de Dowm que fichó la actual alcaldesa y que ocupa el número 16 de la candidatura.



María del Carmen Sánchez Sanabria va en el número 17 y le siguen Encarna Solís, Lucas Barbero, Juan Narciso García-Plata, María Caleya, Juana Mangut, Martín Luis Torres y Antonio Pedrera. Como suplentes se colocan Antonio Ricardo Cortés, María Juliana Cerro y Antonia López.