UPA-UCE y Asaja Extremadura se concentrarán el 17 de abril en Jarandilla de la Vera

Las organizaciones agrarias UPA-UCE y Asaja Extremadura se concentrarán el próximo miércoles, 17 de abril, en la localidad cacereña de Jarandilla de la Vera para pedir un aumento mínimo del precio del pimentón a 3,57 euros por kilogramo, con el fin de cubrir los costes de producción.



La movilización tendrá lugar a partir de las 12,00 horas frente a la sede del Consejo Regulador Denominación de Origen Protegida 'Pimentón de la Vera', según han informado el secretario general de UPA-UCE Extremadura, Ignacio Huertas, y el presidente de Asaja Extremadura, Ángel García, en rueda de prensa este viernes en Mérida.



De esta forma, Ignacio Huertas ha resaltado que el objetivo de la movilización es exigir que haya un precio que recoja la subida de costes de producción que han tenido los agricultores de pimentón en los últimos años, así como reconocer la calidad del producto.



Asimismo ha aclarado que se ha escogido la sede de la Denominación de Origen para realizar la concentración porque es un lugar "emblemático" que, según Huertas, reúne a todo el sector industrial que está dentro de la denominación y que realiza, según ha dicho, "un gran trabajo" para reconocer la calidad del pimentón.



Además, ha instado a la administración regional a que "actúe" para fomentar una "negociación e interlocución real", al tiempo que ha avanzado que, si tras la movilización no se obtienen respuestas, se plantearán otras medidas como reducir la producción en el 50 por ciento de cara a la próxima campaña, ha indicado.



DISMINUYEN LOS PRODUCTORES



Por otra parte, el presidente de Asaja Extremadura, Ángel García, ha destacado que actualmente hay 433 cultivadores de pimentón en la región, mientras que hace dos años había 449, al tiempo que ha señalado que cada cinco o seis años, desaparecen cien cultivadores en la región.



En esta línea, ha resaltado que el número de hectáreas cultivadas también ha disminuido, ya que en 2017 se plantaron 1.450 hectáreas, mientras que en 2018 el total de hectáreas cultivadas fue 1.280.



Respecto al precio, ha indicado que los industriales ofrecen a los cultivadores de pimentón un precio de tres euros por kilogramo en 2018, mientras que en 2017 ofrecían 3,24 euros, al tiempo que ha indicado que actualmente, los costes de producción por kilogramo de pimentón son de 3,57 euros.



En esta línea, Ignacio Huertas ha resaltado la "difícil" situación que atraviesan los productores de pimentón a causa, según ha dicho, de la "codicia" de un sector industrial que lleva años "imponiendo precios ruinosos" para el sector y que los agricultores se ven "obligados a aceptar en muchas ocasiones por falta de alternativas a este cultivo", ha señalado.



Asimismo, ha señalado que el pimentón es un producto "único", con una calidad "extraordinaria reconocida internacionalmente" y "fuerte" demanda.



NEGOCIACIÓN CON LOS INDUSTRIALES



De este modo, Ángel García ha explicado que, tras reunirse con los productores de pimentón para establecer los costes de producción por kilogramo, se ha intentado negociar con las 17 industrias para subir el precio a 3,57 euros, de las cuales cinco han aceptado la posibilidad de subir el precio para "amoldarse" a los costes de producción, mientras que las doce restantes "no quieren negociar", ha explicado.



Ante esta situación, García ha avanzado que, si tras la movilización del 17 de abril no se plantean soluciones, la propuesta conjunta de las organizaciones agrarias es reducir la siembra en el 50 por ciento de cara a la próxima campaña como señal de reivindicación.



En este sentido, ha destacado que se ha trabajado para que la dirección general de Política Agraria Comunitaria prolongue el periodo de PAC hasta el 13 de mayo, con el fin de poder modificar los expedientes y que los productores reduzcan su superficie, ha aclarado.



Por otro lado, junto al incremento de costes, García ha resaltado que no hay mano de obra para el cultivo del pimentón en Extremadura, al tiempo que ha señalado que se ha tenido solicitar a la Comisión de Flujos Migratorios un contingente de 1.500 personas para recoger el pimentón.



Por último, Ángel García ha recordado que hasta el momento, la negociación del pimentón la realizaba a título individual cada productor, al tiempo que ha avanzado que "es probable" que de cara al próximo año, se "concentre la oferta de los cultivadores para que haya una, dos o tres voces que sean las que negocien con las industrias", ha concluido.