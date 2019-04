Arroyo de la Luz espera más de 15.000 personas en las carreras del 'Día de la Luz'

La localidad cacereña de Arroyo de la Luz espera el día 22 de abril a unas 15.000 personas de público para presenciar las carreras del 'Día de la Luz', una fiesta tradicional que contará con unos 160 jinetes y cinco carrozas con 450 participantes, que se celebra cada Lunes de Pascua en honor de la patrona de la localidad, la Virgen de la Luz.



Cabe señalar que, se trata de la fiesta mayor de este municipio, declarada de Interés Turístico Regional desde 1997, en la que los jinetes ofrecen un espectáculo único bajando a gran velocidad por la calle La Corredera, en un recorrido de unos 900 metros.



Los detalles de este evento los ha dado a conocer este jueves la alcaldesa del municipio, Isabel Molano, y el teniente de alcalde, Pedro Solana. La alcaldesa ha señalado que este es un evento "muy importante", en el que empiezan a trabajar desde principios de año y que no está exento de ciertos riesgo tanto para los jinetes como, sobre todo, para el público que se congrega a ver las carreras.



Por ello, la fiesta contará con unos 200 efectivos en materia de sanidad y seguridad, para que no haya ningún incidente. "La mejor prevención es uno mismo", ha dicho la regidora que ha hecho una llamada a la prudencia para no poner en riesgo a nadie.



Según Molano, cada vez son más los turistas extranjeros que visitan esta fiesta, y por eso los carteles con las normas de seguridad se redactan en castellano e inglés para que "todo el mundo sepa donde entra".



ACTIVIDADES LÚDICAS



En cuanto a la programación del evento, desde este jueves y hasta el lunes día 22 se han planificado una veintena de actividades culturales, deportivas y lúdicas. Así, el sábado día 20 actuará la artista flamenca Pilar Ortiz en un concierto cuya entrada vale tres euros. Una orquesta y una discoteca móvil completarán la oferta musical de ese día.



Ya el domingo, día 21, habrá un mercado artesanal con talleres de alfarería, de cariocas, actividades para los más pequeños, etc, según ha relatado el teniente de alcalde Pedro Solana. Ese día el plato fuerte de la agenda es el musical 'We love Queen' con dos pases a las 17,00 y a las 20,00 horas de los que podrán disfrutar unas 1.200 personas.



El día grande, el lunes día 22, los actos comenzarán a las 7,00 horas con la tradicional diana floreada, y a partir de las 8,00 horas tendrá lugar la concentración de caballos en la Plaza de la Constitución, donde se ha instalado una pantalla gigante para que quien lo desee pueda seguir las carreras desde esta ubicación. Posteriormente, será la misa y procesión.



Las carreras comenzarán a las 12,00 horas con la participación de 160 jinetes y sus caballos, y con el posterior desfile de seis carrozas. Toda la celebración se retransmitirá en directo por Internet en la página web del ayuntamiento arroyano.