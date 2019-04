Cs anuncia una oficina municipal para captar la llegada de empresas privadas a Cáceres

Ep

El candidato de Ciudadanos a la alcaldía de Cáceres, Francisco Alcántara, ha anunciado que en caso de ganar las elecciones municipales del próximo 26 de mayo, creará una oficina municipal para captar empresas privadas que se asienten en la ciudad, con el objetivo de crear empleo y garantizar que los jóvenes no tengan que marcharse fuera para desarrollar su proyecto profesional y vital.



Alcántara ha avanzado también que se elaborará un plan de barrios con cien medidas "urgentes" que se pondrán en marcha en los cien primeros días de gobierno, así como propuestas para modernizar la administración y eliminar trabas burocráticas tanto para los ciudadanos en general, como para empresas.



En el acto de presentación oficial de su candidatura, que la formación naranja ha realizado en la calle Costa Rica en el popular barrio de Llopis Ivorra donde nació y se crió Francisco Alcántara, ha dicho que recibe este "reto" con "enorme ilusión", con "fuerte compromiso", "responsabilidad, humildad y con ambición", porque cree que "Cáceres necesita un revulsivo" y un cambio "por necesidad" porque "en España se vive muy bien pero en Cáceres no tanto".



"Hago esto por mis hijos, para que tengan una oportunidad", ha resaltado, y "para ayudar al retorno a todos los que se fueron, en los años 60, y los que se están yendo ahora", ha indicado, al tiempo que ha incidido en que su trabajo consistirá en "sacar a Cáceres de la situación de ostracismo en la que se encuentra" y para ello "hay que buscar alternativas", porque la población se estanca y los mayores de 64 años suponen más del 20% de la población y "solo" el 14% de la población tiene menos de 14 años.



Para Alcántara, la ciudad está falta de infraestructuras y pendiente de desarrollo, algo que reduce la competitividad empresarial, aparte de la presión fiscal porque, según ha dicho, los cacereños son los españoles que "más parte de su sueldo dedica al pago de impuestos".

"Las tasas de paro son insoportables y los salarios siguen sin alcanzar los niveles anteriores a la crisis", ha dicho en su presentación, en la que ha estado acompañado del coordinador regional de Cs, Cayetano Polo, y parte del equipo municipal.



El candidato también ha criticado que la "cantidad ingente" que ha llegado desde Europa en fondos estructurales "no se ha empleado de forma correcta" porque la mayoría de los barrios tienen "grandes carencias" en servicios sociales y en equipamientos deportivos para jóvenes y mayores y algunos "siguen con tuberías que son un problema para la salud pública" o "con instalaciones sin acabar desde hace más de diez años", ha incidido.



"El proyecto de Ciudadanos no puede resignarse ni permanecer impasible ante eso", ha subrayado, al tiempo que ha asegurado que "el problema no son los técnicos" sino "unos políticos incompetentes que han hecho una gestión mediocre", ha espetado.

Así, ha pedido a la alcaldesa Elena Nevado que invierta en los barrios el superávit de 12 millones que han arrojado las cuentas de 2018 porque "la periferia está dejada".



Alcántara ha valorado la preparación de su equipo que "no tiene mochilas políticas" y "sabe lo que es trabajar fuera de la política", por lo que les ha conminado a "mejorar las cosas" y a "ofrecer resultados a la gente". "Vamos a hacer política sencilla para gente sencilla y con problemas cotidianos", ha señalado.



Y como para Cs el principal problema es el paro, una de sus primeras medidas será crear una oficina municipal para captar capital privado de empresas "grandes y medias" que inviertan en la ciudad, para lo que se hará una oferta de valor "seria", urbanística y de recursos humanos y financieros, de proveedores y de seguridad jurídica para que sea competitiva y "las grandes empresas vengan a Cáceres".



PACTOS Y MINA



A la pregunta de si Cs impulsaría la mina de litio si llegase al gobierno local, Alcántara ha indicado que este asunto "es un ejemplo más de la fuerte incompetencia del gobierno actual municipal" porque en 2017 la alcaldesa dijo que esa mina "era una oportunidad para Cáceres" pero un año después "sin tener más información", se posiciona en contra diciendo que va a generar menos empleo que una pizzería.



Alcántara ha criticado la "poca prudencia" que ha tenido el Ejecutivo cacereño al no analizar la posible inversión que esto supondría para la ciudad. "Lo que hay que hacer es recabar los informes y que los técnicos de las diferentes administraciones den toda la información necesaria porque no te puedes oponer a una inversión privada que puede generar muchos puestos de trabajo en la ciudad porque el litio es un mineral estratégico en la Unión Europea", ha resaltado.



"Nosotros decimos que se analice el proyecto desde un punto de vista medioambiental, económico y social pero que no se creen trabas y que encima se genere inseguridad jurídica porque eso impulsa otras inversiones", dicho, al tiempo que añade que "esto es un ejemplo más del capricho como se ha estado llevando Cáceres, que no es un cortijo, sino una ciudad que tiene muchos problemas".



En cuanto a los pactos postelectorales, Alcántara ha indicado que Cs "está preparado para gobernar" y espera que "otros" se acerquen a la formación naranja para formar gobierno. "Vamos a dejar que los cacereños voten y después ya veremos como está el tema de pactos pero ahora lo importante es hablar de los programas", ha indicado.



SOBRE EL CANDIDATO



Francisco Alcántara nación en el barrio de Llopis Ivorra en 1967. Es licenciado en Ciencias Actuariales y Financieras, es empresario y profesor asociado de Economía Financiera y Contabilidad de la Universidad de Extremadura (UEx), aunque esta última actividad docente la ha abandonado al iniciar su vida política. También es doctor en Ciencias Económicas y Empresariales y tiene un máster en gestión financiera.



Ha desempeñado su labor profesional en varias empresas hasta que en 2008 creó Albroska, una sociedad que dirige desde Cáceres y que cuenta con más de 70 delegaciones por toda España y ha creado unos 200 puestos de trabajo.



A Alcántara le acompañarán de número dos el actual concejal Antonio Ibarra y también repetirá la edil María del Mar Díaz. Entre las incorporaciones a la candidatura de Cs está la de Ñete Bohigas, que fue entrenador del primer equipo de baloncesto de la ciudad.