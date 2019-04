Cáceres no se plantea regular los apartamentos turísticos porque "aún" no es un problema

Ep.

El Ayuntamiento de Cáceres no se ha planteado regular, a través de una ordenanza municipal, la apertura de nuevos apartamentos turísticos porque "todavía" no es un problema y, por el contrario, la rehabilitación de edificios para este uso está contribuyendo a mejorar la imagen de algunas zonas y recuperar fachadas que estaban degradadas, sobre todo en el entorno del casco histórico.

El concejal de Turismo, Raúl Rodríguez, sí ha reconocido que es un tema que "preocupa" a los vecinos porque en otras ciudades ya ha generado problemas pero en la capital cacereña, que cuenta actualmente con 130 apartamentos turísticos, "ahora mismo no está siendo un problema" para los residentes de estas zonas.

No obstante, la Asociación de Vecinos Ciudad Monumental y el ayuntamiento cacereño están "en constante comunicación" para vigilar que los alquileres en el barrio no suban a "precios excesivos" y para estar pendientes de que no proliferen demasiados edificios para uso exclusivo de apartamentos turísticos.

Rodríguez ha recordado que el asunto se va a regular a nivel nacional, ya que las leyes autonómicas no están resultando suficientes para controlar este fenómeno denominado gentrificación que afecta a ciudades de mayor tamaño que la capital cacereña.

Por ello, el concejal considera "absurdo" hacer una ordenanza municipal que fuera en contra de otras leyes superiores.

"Estamos esperando, pero todavía no supone ningún tipo de problema en ninguna zona de Cáceres y por eso tampoco ha habido que tomar decisiones urgentes, pero sí se hace un seguimiento y ninguna zona de la ciudad sufre saturación, sino todo lo contrario, porque se están rehabilitando muchos de los edificios que los propietarios no los tenían en buenas condiciones y que se están recuperando para el turismo", ha incidido el edil a preguntas de los medios sobre este asunto en una rueda de prensa.

Según ha explicado el responsable municipal de turismo, el 'boom' de los apartamentos turísticos en la ciudad viene de hace dos años ya que "ha crecido exponencialmente el número de licencias", las cuales las otorga la Junta de Extremadura pero siempre y cuando se cumplan las normativas municipales.

Además, se han combatido los alquileres ilegales y ahora mismo prácticamente todos los que operan lo hacen dentro de la legalidad.

Precisamente, de cara a las previsiones de ocupación hotelera para Semana Santa, el concejal ha avanzado que Cáceres espera registrar un "lleno total" en muchos de sus establecimientos hoteleros, sin contabilizar los apartamentos que, de momento, no aportan datos de ocupación.