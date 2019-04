PSOE Cáceres critica que no cuente nivel de renta para bonificación bus familias numerosas

El portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Cáceres, Luis Salaya, ha criticado que no se tenga en cuenta ningún criterio de renta a la hora de apoyar a las familias numerosas en el acceso al autobús urbano, ya que considera que puede generar "consecuencias injustas" al bonificar a familias con un alto nivel de renta mientras que "otras que realmente lo necesitan por su situación económica, no la reciben por no tener un hijo más".

Por este motivo, el PSOE se ha abstenido en este punto en la Comisión de Economía celebrada este lunes, indicando que "no estamos en contra de que se apoye a las familias numerosas, pero teniendo en cuenta su nivel de renta y no solamente el número de hijos".

Asimismo, ha recordado que existe un informe de intervención que recomienda vincular estas nuevas tarifas al nivel de renta pero que "el equipo de Gobierno no ha tomado en consideración", por lo que familias con un amplio nivel de renta de podrán beneficiar de las bonificaciones mientras ese dinero se podría destinar a ayudar a otras familias.

Por ejemplo, a aquellas que no siendo numerosas lo necesitan por su situación económica, o "a los estudiantes para fomentar el uso del autobús y hacer más atractiva la ciudad".

Para Salaya, "es ridículo que una familia de cuatro miembros con cuatro abonos (uno por persona) y con unos ingresos de 20.000 euros no pueda acceder a bonificaciones, mientras que una familia con cinco miembros (aunque sólo uno utilice el autobús) y con unos ingresos de 150.000 euros sí puede acceder a estas ayudas, lo que nos parece totalmente injusto".