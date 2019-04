Estudio coordinado desde Cáceres muestra tratamiento más económico para síndrome Pickwick

El complejo hospitalario Universitario de Cáceres ha coordinado un estudio para determinar cuál es el tratamiento más eficaz para combatir el desarrollo conjunto de las apneas del sueño y la insuficiencia respiratoria en la obesidad, conocido como Síndrome de Pickwick (hipoventilación-obesidad).



El estudio, publicado en la revista médica británica The Lancet, compara la Ventilación Mecánica no Invasiva (VNI) y la Presión Positiva Continua en la vía aérea (CPAP), y concluye que tienen una eficacia similar a largo plazo, con la ventaja de que esta última es más sencilla de aplicar y menos costosa. Unos resultado que "están llamados a cambiar la práctica clínica en todo el mundo", tal y como destaca la Junta de Extremadura en una nota de prensa.



El trabajo, en el que han participado 16 centros españoles, ha sido coordinado por el Centro de Investigación Biomédica en Red en su área de Enfermedades Respiratorias (CIBERES), del Instituto de Salud Carlos III dependiente del ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (cofinanciado por FEDER) y el doctor Juan Fernando Masa, investigador principal del CIBERES en el hospital San Pedro de Alcántara de Cáceres.



Los tratamientos empleados habitualmente en el síndrome de Pickwick son la ventilación mecánica no invasiva (VNI), que es un tratamiento parecido a la ventilación artificial, pero sin invasión de la vía aérea mediante intubación orotraqueal, y la CPAP, que es un dispositivo de presión continua positiva en las vías respiratorias que proporciona aire a una presión predeterminada a través de una mascarilla.



Según explica Juan Fernando Masa, "produce algo similar a un colchón de aire en la faringe evitando su colapso". Ambas corrigen las apneas producidas por la obstrucción de la vía respiratoria superior durante el sueño. Sin embargo, hasta ahora no había evidencia suficiente para demostrar qué terapia es superior a otra o sin son similares, especialmente a largo plazo.



El estudio concluye que el tratamiento es eficaz a largo plazo, produciendo un beneficio similar para ambas modalidades terapéuticas, pero debido al menor coste y la mayor simplicidad de la CPAP, este sería "el tratamiento de primera línea en pacientes ambulatorios con síndrome de hipoventilación-obesidad y apnea del sueño grave", ha señalado el doctor Masa. CPAP, igual eficacia a menor coste: más de 900€ de ahorro por paciente y año.



DESARROLLO DEL ESTUDIO



En el presente estudio, un total de 221 pacientes fueron inicialmente aleatorizados a las diferentes ramas de tratamiento, es decir, ventilación mecánica no invasiva, CPAP y medidas higiénico-dietéticas.



Posteriormente, los pacientes que estaban sólo con medidas higiénico-dietéticas fueron nuevamente aleatorizados a las ramas de ventilación no invasiva y CPAP para continuar con un seguimiento de al menos 3 años.



La variable principal del estudio fueron los días de hospitalización por año y paciente, a la que se suman otras variables secundarias como uso de recursos sanitarios, incidencia de eventos cardiovasculares, mortalidad, calidad de vida, tensión arterial, función respiratoria y síntomas.



Finalmente, tras un seguimiento medio de más de 5 años, los pacientes tratados con VNI y los tratados con CPAP presentaron un número similar de días de hospitalización al año, similar incidencia de eventos cardiovasculares y mortalidad. En ambos grupos de tratamiento se produjo una mejoría similar en los parámetros como grado de oxigenación, de anhídrido carbónico, calidad de vida, tensión arterial, función respiratoria y síntomas.



"El presente estudio es el primero de estas características y sus resultados suponen un gran impacto en el tratamiento del síndrome hipoventilación-obesidad, lo que cambiará la práctica clínica en todo el mundo. De ahí que haya sido publicado en The Lancet, una de las revistas científicas más importante del mundo en medicina y salud", concluye Juan Fernando Masa, quien indica que "es la primera vez que un estudio genuinamente extremeño alcanza este ranking en una publicación de excelencia.