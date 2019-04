Alberto Casero asegura que a Pedro Sánchez y a Vara les unen la "mentira"

Ep.

El candidato número 1 del PP al Congreso por la provincia de Cáceres, Alberto Casero, ha asegurado que al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y al presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, les unen que son dos dirigentes que "mienten a la población" y que "no cumplen sus promesas".

"Sánchez dijo que presentaba una moción de censura para regenerar la vida pública y que convocaría elecciones de manera inmediata y no lo hizo. Prometió no pactar con los populistas y los nacionalistas y sí lo hizo, y Vara dijo que si Sánchez hablaba con los independentistas se iría, y no se ha ido", ha asegurado Casero de ambos dirigentes que estarán esta tarde en la capital cacereña en un acto público del PSOE.

Ante esta visita del presidente del Gobierno y secretario general de los socialistas, el candidato 'popular' le pide que traiga a la región propuestas concretas para cumplir los plazos del tren y para bajar las tasas de paro porque la región "ha recuperado las tasas de desempleo en España desde que empezó a gobernar Vara".

"Espero que Sánchez hable de tantas y tantas cosas pendientes para esta región aprobadas en los Presupuestos Generales del Estado aprobados por el PP y que una vez que ellos han llegado al Gobierno han quedado en agua de borrajas", se ha lamentado el candidato al Congreso.

Así, Casero cree que "no es tiempo de mentiras" sino de "valentía, de reformas, de esfuerzo y de dar la cara".

"La gente no se lo merece porque hay que anteponer los intereses generales a los personales y hay muchas cosas que hacer por Extremadura", ha resaltado este martes en una rueda de prensa en la sede del PP en la capital cacereña.

En su intervención, ha criticado a Fernández Vara porque "ha pasado de ser un anti-Sanchista a defensor de Pedro Sánchez".

"La realidad es que a estos dos responsables públicos, que antes eran furibundos enemigos, les ha unido esa norma elemental del PSOE que es decir a los ciudadanos lo que quieren escuchar en un determinado momento pero que después no cumplen", ha resaltado.

TREN, PARO Y DESPOBLACIÓN

Respecto hacia dónde irán dirigidas sus primeras acciones políticas en el caso de conseguir un escaño en el Congreso, Casero ha indicado que será la reivindicación del tren para que sigan las licitaciones de las obras; un plan contra el desempleo, y buscar una batería de medidas contra la despoblación para que "la gente pueda vivir en el medio rural".

"La despoblación es una flagrante realidad y en Extremadura no se ha hecho nada para combatirla en los últimos cuarenta años porque no ha habido un modelo a seguir y se nos llena la boca de decir que no se ha cerrado ningún pueblo pero nos hemos gastado mucho dinero en mantener pueblos vivos que no tienen vida", se ha lamentado.

Para el candidato 'popular', hay que estipular "medidas reales" para que en el futuro esos núcleos rurales puedan subsistir, porque "de nada sirven los servicios en los pueblos si no hay oportunidades y empleo", ha sentenciado.

Casero ha apelado también al "voto reflexivo" en las próximas elecciones generales del 28 de abril porque, según ha defendido, el PP "es un valor seguro" para que crezca la economía y baje el paro, así como para poner fin a la "España vaciada", ya que, según ha dicho "el PP es el partido del mundo rural y del campo" que apuesta por un Pacto de Estado contra la despoblación para garantizar el relevo generacional en las zonas rurales.

"Como no se haga algo no va a haber gente para que se monte en el tren o para dirigir los planes de empleo porque hay pueblos en nuestra provincia que tienden a desaparecer y si no tomamos medidas la presencia de los políticos va a ser innecesaria porque no va a haber gente que defender", ha concluido.