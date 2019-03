Monago afirma que el PSOE es “antinuclear” y que quiere cerrar Almaraz

El presidente del Partido Popular de Extremadura, José Antonio Monago, ha afirmado que el PSOE es “antinuclear” y que su objetivo, remarcado en varias ocasiones y confirmado ayer mismo es “cerrar la Central Nuclear de Almaraz” con el consiguiente perjuicio para nuestra región.

El presidente del PP, que ha mantenido un encuentro con el Comité de Empresa de la CNA, ha mostrado su preocupación por la situación y ha recordado que ya en 2008, el PSOE extremeño llegó a pedir el cierre de la central y los socialistas lo llevan en su programa electoral por lo que “en relación a Almaraz, de lo que diga Vara me creo de la misa la mitad”.

Así, ha destacado que Pedro Sánchez presentó una serie de medidas entre las que se encontraba una transición energética que esconde el cierre de la central nuclear de Almaraz, algo que viene a confirmar los movimientos en estas últimas semanas con la propuesta de que Pilar Lucio, declarada públicamente antinuclear, acceda al Consejo de Seguridad Nuclear, así como que el ex consejero “de las puertas giratorias” Navarro esté dirigiendo ENRESA para “enterrar Almaraz”.

Ante esta situación, Monago ha pedido al comité de empresa de la central y a los ciudadanos del norte de Cáceres “que no bajen la guardia” porque “si Sánchez y Vara se quedan, se cierra Almaraz” mostrando su respeto por las decisiones empresariales pero poniendo en valor que “lo que tiene que hacer un gobierno es velar por los intereses generales” algo que, Fernández Vara no está haciendo, porque ejerce como “delegado comercial de alguna empresa eléctrica”.

Además, ha puesto de manifiesto que para el Partido Popular “la energía de respaldo es la nuclear” porque “no provoca gases de efecto invernadero ni contribuye a subir el recibo de la luz” al tiempo que, “quien va a pagar la transición ecológica” que quiere poner en marcha el PSOE “es el recibo de la luz de los españoles”.

Por todo ello, Monago ha afirmado que va a “pegar la pelea y quiero que los extremeños la peguen conmigo”, porque el tejido empresarial e industrial de Extremadura “es tan débil que nos podemos permitir que se cierre un sector de actividad que genera miles de puestos de trabajo y desarrollo en una buena parte de la región”.

Del mismo modo, ha criticado que Fernández Vara haya intentado engañar a los extremeños en varias ocasiones con alternativas como “sembrar alfalfa para los caballos de los árabes o decir que la solución eran las renovables porque éstas no sustituyen los puestos de trabajo de la central ni podemos alegrarnos porque haya 10 años de trabajo con el desmantelamiento”.

También, ha asegurado que tampoco nos conformamos con “la prorroguita anunciada porque es el acuerdo en un protocolo de las empresas que no es de obligado cumplimiento” y, ahora “tiene que decidir el gobierno si la concede o no y eso no lo va a hacer antes de las elecciones” sentenciado que “si Sánchez y Vara se quedan, cerrarán Almaraz después” de los próximos comicios.