PP-Cáceres dice que listas no están cerradas y respeta la decisión de Mateos de no repetir

Ep.

El presidente provincial del PP, Laureano León, y la presidenta local y candidata del PP a la Alcaldía, Elena Nevado, han mantenido que las listas para las elecciones municipales y autonómicas no están cerradas por lo que "no cabe el rumor, ni la especulación" sobre las personas que las conformarán, hasta que no lo ratifique el comité electoral del partido.

No obstante, han asegurado que conocen y "respetan" la decisión "personal" que ha tomado el actual portavoz municipal Rafael Mateos de no repetir en la candidatura al Ayuntamiento de Cáceres en la lista de Elena Nevado, quien ha dicho que Mateos "es un valor dentro y fuera de la política" y "un magnífico compañero" que va a seguir en "otras responsabilidades" dentro del partido.

Dicho esto, ha añadido que la "cantera" del PP es "enorme" e igual que hay gente que decide no seguir hay otras personas que quieren continuar en el proyecto y "está dispuesta a asumir responsabilidades".

"Nadie es imprescindible, todos somos prescindibles porque impulsamos un proyecto político, no personal", ha subrayado Nevado cuando se le ha preguntado por este asunto en una rueda de prensa.

Por su parte, Laureano León, ha insistido en que será el comité electoral quien proponga la lista para la ciudad, y ha añadido que "hasta el día de hoy no ha habido ni una sola reunión entre la candidata y presidenta local del partido y la direccion provincial o regional para plantear la futura lista municipal".

"No cabe la especulación ni el rumor ni el chinchorreo porque es el comité electoral el que propone las listas a la ciudad de Cáceres y será quien lo haga en su momento", ha recalcado León, que insiste en que hay "muchas" personas del partido y "referentes sociales" que "pueden acompañar a la candidata".

Por su parte, Rafael Mateos ha insistido en que su decisión de "dar un paso al lado" y no repetir en la candidatura es por cuestiones "personales".

Mateos ha agradecido la oportunidad que se le dio hace cuatro años de trabajar por la ciudad y recuerda que "todavía" quedan dos meses para seguir "peleando" por que el proyecto del PP se consolide en la ciudad y en la región.

En declaraciones a Europa Press, Mateos ha recordado que lleva 19 años afiliado al PP y que es el partido quien decide la composición de las listas, por lo que su decisión de no ir en las municipales "no está condicionada" a la posibilidad de ser candidato para otras instituciones.

Así las cosas, la fecha límite para presentar las listas a la Junta Electoral es el 17 de abril por lo que antes de esas fechas se sabrán todas las candidaturas.

Respecto a posibles pactos postelectorales con otras formaciones si el PP no consigue la mayoría en el consistorio, Elena Nevado ha manifestado que espera tener suficientes concejales para gobernar en solitario porque "cuando uno no tiene mayoría para tomar decisiones depende de decisiones que no son buenas ni para Cáceres ni para los cacereños".