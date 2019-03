El nuevo Gobierno de la Diputación decidirá el uso del hospital de la Montaña de Cáceres

Ep.



La decisión sobre el uso futuro del edificio del Hospital Nuestra Señora de la Montaña en Cáceres, propiedad de la Diputación Provincial, la tomará la próxima corporación ya que todavía se está realizando el traslado de los servicios sanitarios y el actual equipo de Gobierno considera que el asunto debe abordarse ya en la próxima legislatura.



"Será una de las primeras asignaturas para el siguiente equipo de Gobierno porque es más normal que el próximo equipo afronte la nueva utilidad del edificio a que lo haga el saliente", ha explicado la presidenta de la institución provincial, Rosario Cordero.



No obstante, en las próximas semanas quedará constituida una comisión para estudiar el futuro uso que se le dé al edificio. Estará formada por todos los grupos de la diputación y abierta a otras fuerzas que pudieran irrumpir en la institución tras los comicios del 26 de mayo, y a otros colectivos de la ciudad.



Así, la comisión no entrará en funcionamiento ni tomará decisiones por lo que no será efectiva su constitución porque "cualquier decisión que se tome será del nuevo equipo de Gobierno que está a la vuelta de la esquina", ha insistido Cordero.



"No es que este equipo de Gobierno haya hecho dejación de funciones, sino que ha sido prudente porque si se hubiera terminado el hospital ya, se hubiera tomado una decisión pero será a lo largo de este año cuando se desalojará y entonces se tomará la decisión", ha subrayado la presidenta a preguntas de los medios sobre este asunto tras la visita que ha realizado a las obras de la Casa Pereros.



La presidenta ha confirmado que se han recibido varias ofertas para ocupar el emblemático edificio del hospital, situado junto al céntrico Paseo de Cánovas. "Muchos colectivos de la ciudad han enviado sus propuestas", ha dicho Cordero, que ha explicado que la mayoría de las ideas están relacionadas con temas culturales o para convertirlo en una residencia para mayores.



Algunas de las propuestas están dirigidas a unificar las sedes de varios colectivos culturales para que puedan desarrollar su labor en este edificio porque el inmueble "es muy grande", ha recordado Cordero, que añade que cabrían muchas posibilidades de ocupar ese espacio.



También ha habido contactos con los promotores del hotel que se va a construir en el Palacio de Godoy, impulsado por el grupo peruano Scipion, que estarían interesados en darle una utilidad relacionada con el mundo de la hostelería.



Cordero ha confirmado que, antes de que concluya la legislatura, se reunirán con los promotores para escuchar su propuesta que podría estar relacionada con la presencia de la Fundación Robert F. Kennedy, que estudia implantarse en la ciudad y desarrollar desde aquí un proyecto internacional.