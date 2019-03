La alcaldesa de Cáceres respeta la candidatura de su hermana por Vox

Ep.



La alcaldesa de Cáceres y candidata del PP a la Alcaldía de la ciudad, Elena Nevado, ha asegurado este lunes que "cada uno es muy libre" de militar en el partido que quiera, y afirma que ella "no" se moverá del PP porque cree que es "el mejor proyecto".



Nevado ha respondido así a preguntas de los medios tras conocerse este pasado fin de semana que su hermana Magdalena Nevado encabezará la candidatura de Vox al Congreso por la provincia de Cáceres. Una noticia que la formación de Santiago Abascal daba a conocer el mismo día que el presidente del PP, Pablo Casado, visitaba la capital cacereña.



"Yo estoy en el mejor proyecto que es el del PP y desde luego voy a luchar para que el PP gane las elecciones", ha subrayado la regidora cacereña tras participar en un minuto de silencio por las víctimas de la violencia de género que ha tenido lugar en las puertas del consistorio cacereño.



Según ha asegurado "cada uno es muy libre de estar y militar donde quiera". "Yo no me pienso mover nunca del sitio porque estoy convencida de que el mejor proyecto para España, para Extremadura y para Cáceres es el del PP", ha concluido.