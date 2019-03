Ep



La alcaldesa de Almaraz (Cáceres), Sabina Hernández, ha considerado que "hay que seguir luchando" por la prórroga de diez años para la central nuclear "siempre y cuando la seguridad de la planta esté equilibrada y sea buena".



Hernández ha realizado estas declaraciones a preguntas de los medios tras alcanzar Iberdrola, Endesa y Naturgy un acuerdo para garantizar el futuro de la central nuclear de Almaraz, que deberá ser aprobado este viernes por la Asamblea de la sociedad propietaria de la planta.



Así, y según la 'hoja de ruta' acordada por las eléctricas y Enresa, el reactor Almaraz I se parará no antes de 2027, mientras que el segundo de sus reactores lo haría un año después (2028).



"Si llegamos al 2027 y al 2028 no es lo que se pedía y los objetivos que se cumplían, pero nos quedamos a año y medio de los diez años. Yo creo que hay que seguir luchando por los diez años siempre y cuando la seguridad de la planta esté equilibrada y sea buena", ha apuntado la primera edil.



En esta línea, Sabina Hernández ha dicho que "oficialmente" no tiene conocimiento de este acuerdo, solo a través de una llamada y por los medios, y ha añadido que cuando tenga "conocimiento oficial" se verá "si son reales esas informaciones y qué detalles hay más profundos".