La Junta continúa analizando la documentación del TEL sobre la mina de litio en Cáceres

La consejera de Economía e Infraestructuras de la Junta de Extremadura, Olga García, ha señalado este martes que se sigue analizando la documentación aportada por la empresa Tecnología Extremeña del Litio (TEL) sobre la solicitud de concesión de explotación para una mina de litio en el paraje de Valdeflores, en Cáceres.

"El expediente se encuentra ahora mismo en tramitación y no puedo dar datos, pero no está parado porque es importante y hay que analizar muy bien los aspectos técnicos que se han contemplado en ese proyecto técnico y, de momento, no hay novedades", ha señalado García al ser preguntada por cuándo se podría exponer al público el expediente.

Según ha señalado tras su visita a las cuevas halladas en el transcurso de las obras de la Ronda Sureste, la Dirección General de Minas sigue analizando la documentación que han aportado los promotores de este proyecto y, de momento, no está previsto solicitar más información adicional sobre las condiciones de la posible explotación.

"Hasta que no se determine si es necesario sustancial alguna cuestión más que no haya quedado suficientemente clara, no podremos decir si va a haber una nueva petición de documentación", ha añadido la consejera que concluye que "todavía no es el momento de dar ningún avance al respecto".