Actividades del programa 'Primavera en la Dehesa' en Zarza la Mayor y Alagón del Río

Las localidades de Zarza la Mayor y Alagón del Río son las elegidas en esta ocasión para acoger las actividades de naturaleza, culturales, gastronómicas y deportivas que se van a desarrollar en el marco del programa 'Primavera en la Dehesa', que creó hace quince años la Asociación para el Desarrollo del Valle del Alagón (Adesval) con el objetivo de promocionar los recursos turísticos de esta comarca cacereña.



Las actividades tendrán lugar durante dos fines de semana, de manera que los días 23 y 24 de marzo se congregarán en Zarza la Mayor y el siguiente, los días 30 y 31, se desplazarán a Alagón del Río. El programa incluye actuaciones de folclore, exposición de artesanía, rutas senderistas, etc.



Así, en Zarza la Mayor tendrá lugar la I Ruta BTT 'Trashumando en bicicleta', un taller infantil de cultura trashumante, un showcooking, una conferencia sobre la trashumancia en el Oeste extremeño, una ruta patrimonial por Zarza la Mayor. También habrá una demostración de esquileo tradicional, un taller de elaboración de quesos artesanales, un recital de poesía 'Romances bajo la luna llena',, todo ello en la jornada del sábado.



El domingo comenzará con un paseo senderista guiado denominado 'Caminando por la Cañada Real de Gata', que arrancará a las nueve de la mañana. Después, se ha organizado un pasacalles y ya a las dos de la tarde está previsto un concierto de música folk a cargo del grupo Acetre, que actuará en la Plaza Mayor.



El siguiente fin de semana, los días 30 y 31 de marzo, las actividades se desplazan a Alagón del Río, donde habrá una jornada de puertas abiertas en el Centro de Interpretación del Regadío y la Colonización del Valle del Alagón, así como un encuentro de asociaciones de amas de casa.



No faltará un mercado artesano, una jornada de sensibilización medioambiental, la reforestación de distintas zonas de la localidad, exposiciones temáticas a cargo de las amas de casa de la localidad, bailes de aero-taebo, y una comida de convivencia entre amas de casa.



La agenda cultural incluye también una exhibición de taekwondo a cargo de los niños de la escuela Yemukwan, juegos populares como la rana, petanca, peonza, rayuela, canicas, etc. Completan el programa un festival rock de música joven, una ruta senderista, un torneo de calva y petanca, actividades multiaventura (crazy-cross terrestre, cazatopos, tragabolas, laberinto, castillos hinchables, etc.), una obra de teatro y un festival de folklore infantil, según se informa en la página web de Adesval y recoge Europa Press.



También se ha organizado una vez más el Rally Fotográfico del Valle del Alagón y la décimocuarta edición de los premios de pintura y literatura infantil en los colegios de la comarca, compuesta por veintisiete municipios del entorno por donde transcurre el río Alagón.