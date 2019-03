Recibo de la luz y política ferroviaria centran debate de AAVV de España en Cáceres

Ep



La subida del recibo de la luz en un 75% en los últimos diez años y la política ferroviaria estatal, que ha olvidado las redes convencionales a favor del AVE, son los dos temas que han centrado el debate de las Asociación de Vecinos (AAVV) de España que están reunidas en Cáceres en su encuentro anual.



En el marco de esta reunión, que han organizado conjuntamente la Confederación de Asociaciones de Vecinos de Extremadura (CAVEX) y la Agrupación de Asociaciones Vecinales de Cáceres, se están desarrollando unas jornadas de participación que continúan esta tarde, a las 19,00 horas en el Colegio de Arquitectos Técnicos, y que versarán sobre la masificación del turismo en los centros históricos y la proliferación de los locales de apuesta.



Así, en la primera jornada, los dos primeros representantes vecinales, Xabier García Bernabé (Comunidad Valenciana) y Fernando Pulido, de la plataforma Milana Bonita (Extremadura), hablaron de la situación del ferrocarril en toda España. García Bernabé resaltó que los 50.000 millones de euros invertidos en el AVE "son un despilfarro que ha supuesto el abandono de trenes más útiles para los ciudadanos como los regionales o los cercanías".



"El cercanías es un medio que recoge millones de pasajeros, que es barato y que elimina tráfico, contaminación y supone ahorro energético pero incomprensiblemente se ha olvidado", aseguró en su intervención. " No pude ser que el AVE tenga el 5 por ciento de los pasajeros y se lleve el 75 por ciento de la inversión porque no es coherente", añadió, al tiempor que recordó que "mientras se siguen tirando millones en el AVE, cada año se cierran más kilómetros de tren convencional y eso significa perdida de tejido industrial y de trabajo".



Por su parte, Fernando Pulido, de Milana Bonita, invitó a las participación en la manifestación que tendrá lugar en Madrid el 31 de marzo bajo la denominación de 'la Revuelta de la España vaciada', que tiene mucho que ver, según explicó, con la política industrial y ferrovial que ha tenido el Estado.



"Hemos entrado en una espiral demoníaca porque cuanto más población, más recursos, y lo contrario, por lo que pronto en España tendremos una crisis socio cultural gravísima", aseguró. Además, Pulido añadió que "las Vías Verdes que ahora no paran de inaugurar se escriben con 'V' de vergüenza porque condenan a regiones a desconectarse por generaciones".



POBREZA ENERGÉTICA



En la segunda charla de la tarde, Julio Molina (Cataluña), Feliz Moreno (Aragón) y Alfonso Barbas (Plataforma Jóvenes Nucleares) hablaron del modelo energético español y cómo afecta a los ciudadanos. Los representantes de Cataluña y Aragón denunciaron que en España en menos de diez años el recibo de la luz ha subido un 75/80 por ciento, lo que ha llevado a la pobreza energética de muchas familias y ha provocado unas 7.000 muertes al año por este motivo. "Un drama totalmente evitable", según el movimiento vecinal.



Por ello, tanto Moreno como Molina piden que si la electricidad es un servicio universal éste "sea de calidad y a un precio razonable". Por este motivo proponen eliminar las barreras al autoconsumo, distribuir el coste real, diferenciar tarifas para empresas o vecinos, incentivar el ahorro, o bajar el tramo de IVA del 21 al 4 por ciento.



Por su parte, Pablo Barbas, de Jóvenes Nucleares e invitado a petición de asociaciones de vecinos de Campo Arañuelo apostó por una transición energética que elimine el carbón pero que combine renovables y nucleares para abaratar el precio de la energía.



ASAMBLEA GENERAL



La reunión de la Confederación Estatal de Asociaciones Vecinales (CEAV) continuará este fin de semana en la capital cacereña con la asamblea general que se celebrará los días 16 y 17 de marzo. En la cita las asociaciones vecinales expondrán su proyecto de futuro y debatirán sobre diferentes temas, presentando propuestas de resoluciones sobre asuntos de distinta índole como igualdad, sanidad, participación ciudadana, etc.



Tanto las Jornadas de Participación como la Asamblea General Ordinaria, son de carácter abierto a todo tipo de colectivos (no sólo vecinales) y personas, a quienes, en la medida de lo posible, se les dará la posibilidad de intervenir, recuerda la organización en nota de prensa.