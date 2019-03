El centro comercial Ruta de la Plata de Cáceres afronta reforma de 8 millones de inversión

Ep.



El centro comercial Ruta de la Plata de Cáceres, propiedad de la sociedad ASG Iberia desde 2016, va a afrontar una reforma integral de sus instalaciones con la remodelación de los 8.000 metros cuadrados que dejó libre el hipermercado Eroski y que, una vez concluyan las obras, se distribuirán en veintiún nuevos espacios, de los que uno será ocupado por el supermercado Mercadona.



Las obras comenzarán esta misma semana y se espera que concluyan antes de la campaña de ventas de Navidad. Para la adecuación de los nuevos espacios se invertirán ocho millones de euros y se crearán, durante la duración de las obras, entre 150 y 200 puestos de trabajo. Las nuevas firmas que se instalen invertirán a su vez unos 10 millones de euros en la remodelación de sus tiendas y se espera que puedan generar unos 130 nuevos puestos de trabajo.



De esta forma, el centro comercial Ruta de la Plata pasará a tener de 64 tiendas a 85 y de unos 220 empleados a 350 trabajadores. En las contrataciones para las obras se primará a las empresas locales de suministros y construcción (se espera llegar al 70%), mientras que para los puestos privativos de cada tienda serán las nuevas empresas las que decidan la selección de su personal.



El director del Área de Centros Comerciales de ASG Iberia, Ignacio Gaytán de Ayala, ha presentado este miércoles el proyecto que ha diseñado B+R arquitectos y que supondrá una mejora de los servicios para "sacarle todo el potencial y las bondades que tiene el edificio" y para "mejorar la experiencia de compra", ha dicho el responsable de la propietaria del centro comercial.



Así, se ampliarán los dos pasillos centrales para construir nuevos locales a cada lado y se instalará una nueva plaza central al final de ellos. También se reformarán y modernizarán los aseos y se crearán nuevas zonas de descanso y de espera, así como áreas de juegos infantiles.



NUEVO ACCESO DESDE EL PÁRKING



Además está previsto construir un núcleo de acceso con dos rampas y un ascensor desde el párking hasta la planta comercial. Este acceso se situará junto al supermercado Mercadona, para facilitar el tránsito de carros de compra y tener un flujo de clientes más ordenado. Esta obra obligará a perder unas 12 plazas de las 1.000 con las que ahora cuenta el aparcamiento subterráneo.



Habrá también mejoras técnicas en iluminación, estética, pintura y acústica para "hacer una superficie más agradable", ha dicho Gaytán de Ayala, quien ha anunciado algunas de las firmas que ya tienen confirmada su presencia en los nuevos espacios, aunque no ha desvelado otras con las que se está en conversaciones todavía.



"Algunas de las empresas interesadas son de grandes marcas de ámbito nacional e internacional", se ha limitado a decir en la presentación del proyecto en la que ha estado acompañado por la alcaldesa de la ciudad, Elena Nevado, quien ha calificado esta operación como "una de las actuaciones comerciales más ambiciosas de la ciudad".



Aparte de Mercadona, que ocupará 3.000 metros cuadrados, se sabe que la marca de productos de cosmética Primor se cambiará a un nuevo local de 500 metros cuadrados junto al nuevo supermercado. También la joyería José Luis se reubicará en un espacio de 73 metros cuadrados y Viajes Eroski permanecerá en el centro en una nueva oficia más amplia.



Entras las marcas de nuevo asentamiento se encuentra Punto Roma, de moda femenina y que actualmente cuenta con una tienda en la avenida de España. También está confirmada la presencia de la cadena de joyería y complementos de relojería Time Road, y se está negociando la instalación de otras marcas de diversos sectores, según ha explicado Gaytán de Ayala que no quiere que el anuncio de algunos nombres pueda "malograr" las negociaciones antes de cerrar los acuerdos. Con todo ello, se espera que el resto de espacios pueda abrirse antes de las Navidades con todos los operadores.



A la pregunta de si las nuevas marcas podrían emplear a alguno de los 90 trabajadores de Eroski que se quedaron sin empleo, el representante de ASG Iberia ha respondido que ese asunto compete a las tiendas que se instalarán en el centro comercial y que "cada uno es responsable de sus contrataciones". "No hemos entrado en esa cuestión", ha zanjado.



Durante el tiempo que duren las obras de adecuación de los nuevos espacios, el centro comercial Ruta de la Plata seguirá con su actividad habitual con el acceso por la puerta principal de entrada desde la calle, que seguirá siendo el único acceso peatonal una vez concluya la reforma . "Intentaremos que los trabajos molesten lo menos posible", ha concluido.