Nevado pide "excluir expresamente" la actividad minera de Ley Administración Más Ágil

Ep.

La alcaldesa de Cáceres, Elena Nevado, ha replicado al presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, que hasta que no "se excluyan expresamente" las actividades vinculadas con la extracción minera del articulado de la Ley para una Administración Más Ágil que prepara el Gobierno regional, "no se fiará" del jefe del Ejecutivo extremeño.

Vara aseguró este miércoles que es "rotundamente falso" que esa ley se haga pensando en la mina de litio de Cáceres y añadió que "no habrá mina porque el ayuntamiento no quiere que la haya". "Y no hay nada más que hablar", zanjó.

Sin embargo, la regidora cacereña insiste en que se quedará "tranquila" cuando se excluya la actividad minera como proyecto empresarial de interés autonómico, porque considera que de las palabras de Fernández Vara se puede deducir que si el ayuntamiento quiere alguna vez, podría salir el proyecto adelante con un acuerdo entre socialistas y otras fuerzas políticas.

"Un posible acuerdo con Ciudadanos puede tirar al traste con las expectativas de los cacereños de que no tengamos un hoyo en la Montaña que no genera empleo y responde a intereses particulares de algunos", ha subrayado la alcaldesa en declaraciones a los medios.

"No estaremos tranquilos hasta que Vara no se comprometa a excluir la actividad minera", ha concluido.