Vara: Es "falso" que Ley Administración Más Ágil se haga pensando en mina litio de Cáceres

Ep.



El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha asegurado que es "absolutamente falso" que la Ley para una Administración Más Ágil se haga pensando en el proyecto de mina de litio en Cáceres.



Así, ha recalcado que en dicha ciudad "no habrá mina porque el Ayuntamiento de Cáceres no quiere que haya mina, punto y final, no hay nada más que hablar".



"Niego la mayor y, una vez negada la mayor y poniendo en evidencia la desesperación de quien juega con estas estrategias, sabiendo que es absolutamente falso y el tiempo lo demostrará, encantado de que podamos llegar a acuerdos si las enmiendas que se presentan son razonables y si se pueden transaccionar, si se puede mejorar la ley", ha afirmado.



El presidente de la Junta de Extremadura ha realizado estas declaraciones en la rueda posterior a la reunión del Consejo de Gobierno y a preguntas de los medios por el anuncio del PP de Extremadura de enmendar dicha ley para evitar el "enacaje" del proyecto de la mina de Cáceres.



De esta manera, Fernández Vara ha resaltado que esta ley "solo tiene una finalidad" y es que en Extremadura las empresas "puedan crecer" y que vengan nuevas, además de contribuir a que "los chicos y chicas de Extremadura puedan tener un trabajo"



"No se puede estar por la mañana denunciando que la gente se va y por la tarde evitando que haya empresas para que no se vayan, eso es absolutamente imposible, no se pude estar anunciando por las mañanas que la gente no tiene trabajo y por la tarde evitando que lo puedan tener", ha sostenido Vara en relación a la posición del PP extremeño.



Por ello, ha pedido que los grupos presenten las enmiendas que consideren oportuno, ante lo que ha reiterado que el Grupo Parlamentario Socialista está "abierto al diálogo". "Yo sé que no puede ser el 100 por cien de la ley que nos hubiera gustado porque no tengo mayoría absoluta, pero intentemos llegar a un acuerdo para hacer algo que parezca razonable", ha añadido.



"No creo que nadie, ni siquiera el Partido Popular en estos momentos esté en contra de que haya una ley para que la administración sea más ágil, que es lo que nos están pidiendo la mayor parte de los empresarios y emprendedores de esta tierra", ha aseverado.



Al mismo tiempo, el presidente autonómico ha considerado que sería una "absoluta barbaridad" perder la oportunidad de tener "la mejor ley de España para poder conseguir el desarrollo de proyectos empresariales que eviten que nuestros hijos se tengan que marchar. No se puede estar por las mañanas diciendo una cosa y por las tardes la contraria, porque eso tiene un nombre".