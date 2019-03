Cáceres acoge este miércoles la proclamación del Premio FPdGi Social 2019

El próximo miércoles 6 de marzo, el Complejo Cultural San Francisco de Cáceres acogerá el acto de proclamación del Premio FPdGi Social 2019 bajo presidencia de S.M. la Reina, acompañada de las máximas autoridades de la región y la ciudad, y frente a una representación significativa de empresarios, entidades, asociaciones de ámbito social y tercer sector, etc., pero, sobre todo, con los jóvenes como protagonistas.

Unos jóvenes que desde las 9 h de la mañana tendrán la oportunidad de desarrollar sus capacidades y poner a prueba su talento en el mismo centro, de la mano del emprendedor en serie Xavier Verdaguer, quien propone un taller de innovación único, trepidante, innovador y disruptivo que cuenta ya con 200 inscritos, que trabajarán en equipo para el éxito común. A su vez, el jurado de expertos se reúne para decidir el merecedor -de entre todas las candidaturas inscritas- del premio Social de este año.

Guillermo Fernández Vara, presidente de la Junta de Extremadura, Blanca Martín, presidenta de la Asamblea de Extremadura, Yolanda García Seco, delegada del Gobierno en Extremadura, María Elena Nevado, alcaldesa de Cáceres, y María Rosario Cordero, presidenta de la Diputación de Cáceres, consejeros, concejales, diputados y el rector de la Universidad de Cáceres, entre otros, configuran la lista de autoridades que, junto a Francisco Belil, presidente de la FPdGi, estarán presentes en la proclamación de un nuevo premiado de la FPdGi.

Las principales autoridades acompañarán a S.M. la Reina en su visita oficial al Reto emprendedor a partir de las 11.30 h, y todos pasarán a saludar al jurado antes de presidir la proclamación en el Auditorio Principal. La Reina tendrá además ocasión de saludar a los 8 premiados de la FPdGi en el ámbito social que acuden a Cáceres con motivo de los actos. Participando del Reto y dinamizando parte del acto posterior.

Gira de proclamaciones

Un año más, la Fundación Princesa de Girona sale de gira en el primer trimestre para proclamar, en diferentes ciudades del país, a los ganadores de sus Premios anuales en las categorías de Investigación Científica, Empresa, Social y Artes y Letras. En este 2019, la entidad celebra su 10.º aniversario, y lo hará con un conjunto extraordinario de actividades que tienen su inicio en esta gira y que se prolongarán hasta noviembre, cuando se celebrará un gran evento en Barcelona, donde los jóvenes serán los verdaderos protagonistas.

De nuevo, se han elegido cuatro capitales del talento joven para la celebración de los actos de proclamación. En cada una de estas jornadas tendrá lugar un taller de innovación disruptiva dirigido a jóvenes y liderado por el emprendedor Xavier Verdaguer, y un evento especial y dinámico que escenifica los valores de la Fundación y en el transcurso del cual el jurado de expertos —reunido por la mañana en la misma ciudad— anunciará el ganador de cada categoría. Los actos contarán, además, con la colaboración del humorista y periodista Juan Carlos Ortega, ganador del Premio Ondas 2016, entre otras intervenciones, y la participación de premiados de la FPdGi, dando protagonismo a los jóvenes en el futuro y en el presente.

Reto emprendedor para jóvenes

En cada una de las ciudades, antes del acto de proclamación de los Premios FPdGi 2019, de 9 a 12 h de la mañana, alrededor de 200 jóvenes acudirán a la cita del Reto de innovación disruptiva que, un año más, Xavier Verdaguer y su equipo del Imagine Creativity Center proponen sobre un tema relacionado con la categoría del premio que se anuncia. Así, a partir de su metodología, conducida con éxito en entidades y empresas de todo el mundo, los participantes deberán encontrar, en 180 intensos minutos, soluciones originales a la problemática planteada, desarrollando su capacidad creativa, el trabajo en equipo y, por supuesto, el talento.

Si el año pasado Mérida acogía el anuncio del Premio Artes y Letras, el próximo miércoles 6 de marzo será la también extremeña localidad de Cáceres la elegida para la proclamación del Premio FPdGi Social 2019. En el Complejo Cultural San Francisco de la ciudad, desde primera hora de la mañana, se concentrarán 200 jóvenes para resolver un Reto de máxima actualidad y que hoy preocupa mucho a nuestra sociedad: «Solo en casa: ideas para prevenir la soledad de las personas mayores». Los jóvenes, organizados por equipos competirán empáticamente en proponer fórmulas, proyectos, empresas, campañas de sensibilización, etc. alrededor de temas que preocupan a algunas personas mayores que viven solas, cualquiera que sea su origen y condición: la dependencia de los demás y la soledad.

Nombres propios: premiados participantes en Cáceres y miembros del jurado FPdGi Social

Los premiados y premiadas por la FPdGi a lo largo de esta década de historia tienen este año una presencia relevante en la gira de proclamaciones, participando como coachers del Reto con Xavier Verdaguer o en el escenario del acto posterior, y uno de ellos es en cada caso miembro del jurado de expertos de la categoría. Para la proclamación en Cáceres del Premio Social, la Fundación contará con Pere Barri Soldevila, doctor y Premio FPdGi Social 2011, Edgar Vinyals Rojas, emprendedor social y Premio 2012, Felipe Campos Rubio, director de la Asociación Educativa Ítaca y Premio 2013, Mohamed El Amrani, emprendedor social y Premio 2014, Héctor Colunga Cabaleiro, de la Fundación Mar de Niebla de Gijón y Premio 2015, Luz Rello Sánchez, lingüista fundadora de Change Dyslexia y Premio 2016, Míriam Reyes Oliva, arquitecta y fundadora de la ONG Aprendices visuales y Premio 2017, y Arancha Martínez Fernández, impulsora de la ONG It will be y Premio 2018. Todos ellos participarán del taller y en el acto posterior. Colunga además forma parte del jurado de expertos, junto a Joaqui?n Alcalde (director de la ONG CivesMundi), Roser Batlle (pedagoga y emprendedora social), Antoni Bruel (coordinador general de Cruz Roja en España), Consuelo Crespo (ex presidenta de UNICEF España), Jose? Moncada (fundador de la Bolsa Social), Sebastia?n Mora (profesor de universidad), el Padre A?ngel (presidente de la ONG Mensajeros de la Paz) y Maravillas Rojo (presidenta de Abacus).

Otras actividades de la FPdGi en Extremadura

Coincidiendo con los actos que la FPdGi organiza alrededor de la proclamación del premiado en la categoría Social en Cáceres, el día siguiente, jueves 7 de marzo (12 h), en la Universidad de Cáceres tendrá lugar una presentación del programa de orientación profesional de la FPdGi: «Rescatadores de talento», una plataforma que promueve y facilita la empleabilidad a partir de ayudas a la movilidad, servicios de mentoring, formación y bolsa de trabajo, entre otras acciones, y que cuenta ya con cerca de 4.000 jóvenes inscritos. La presentación contará con la presencia de ejecutivos de empresas, jóvenes y mentores que forman parte del programa.

Cuatro capitales de talento joven

El recinto ferial Infecar de Las Palmas de Gran Canaria (6 de febrero), el Acuario de Sevilla (20 de febrero), el Complejo Cultural San Francisco de Cáceres (6 de marzo) y el CIMUS (Centro Singular de Investigación en Medicina Molecular y Enfermedades Crónicas) de Santiago de Compostela (27 de marzo) han sido las sedes elegidas para las proclamaciones de las categorías Empresa, Artes y Letras, Social e Investigación Científica, respectivamente. En la gira de este año, la FPdGi desplegará también en cada sede acciones relacionadas con sus programas dedicados al desarrollo profesional de los jóvenes («Rescatadores de talento») y a la formación de docentes en educación innovadora («Educar el talento emprendedor»).

«Rendir MÁS trabajando MEJOR: cómo mejorar la productividad en el trabajo». Este ha sido el título del taller realizado en Infecar de Gran Canaria el pasado 6 de febrero, con cerca de 300 jóvenes de toda la isla y con motivo de la proclamación posterior del Premio Empresa 2019, el cual ha recaído en el neurólogo de 34 años Ignacio Hernández Medrano por su proyecto Savana, que facilita el acceso a datos predictivos de millones de pacientes a través del Big Data. Bajo la presidencia de S.M. el Rey, el acto contó con más de 500 asistentes.

Sevilla, que ya fue sede de proclamación el año pasado con el Premio de Investigación Científica, acogió el pasado 20 de febrero el acto de proclamación del Premio Artes y Letras en el nuevo auditorio Global Omnium del Acuario de Sevilla. «ReciclArte: crear un mundo nuevo reciclando el viejo» es el taller de innovación creativa, que enlaza arte con sostenibilidad, que Verdaguer propuso a los jóvenes en el mismo Acuario por la mañana. Y el mismo día por la tarde, esta sala fue también el espacio de presentación de la recién creada Fundación Columbus, liderada por Damià Tormo (Premio FPdGi Empresa 2017).

Finalmente, será Santiago de Compostela, a través de su universidad y de un centro técnico-científico de máxima relevancia, la encargada de proclamar al ganador del Premio Investigación Científica para este 2019. El CIMUS (Centro Singular de Investigación en Medicina Molecular y Enfermedades Crónicas) acogerá otro taller disruptivo que constituye un verdadero reto social en la actualidad: «Heal the world: pequen?as y grandes soluciones para frenar el cambio clima?tico».

Premios FPdGi

La iniciativa pretende aumentar la visibilidad de los jóvenes del país y su presencia social, premiando anualmente la trayectoria de cuatro referentes en los ámbitos empresarial, científico, cultural y social, que hayan destacado por su actitud emprendedora e innovadora, así como por su capacidad transformadora. La FPdGi quiere mostrar, así, una vez más, su compromiso con la construcción, en toda España, de una comunidad en la que el talento y la formación garanticen oportunidades de futuro para los jóvenes. Los Premios Fundación Princesa de Girona están dotados con 20.000 euros, el doble que en ediciones anteriores.

Nuevo Premio Internacional

Coincidiendo con su 10.º aniversario, la FPdGi ha creado un nuevo reconocimiento de carácter internacional que premia la trayectoria de jóvenes de cualquier país del mundo en cualquiera de las cuatro categorías mencionadas. A finales de noviembre se cerró la inscripción de candidatos, y la proclamación del ganador se hará en Girona tras la reunión de un jurado de prestigio, como cierre de la gira.

10.º aniversario de la FPdGi

Cuando termine la gira de proclamaciones que desvelará los galardonados de la presente edición de los Premios FPdGi, más de 40 premiados formarán parte ya de la cantera de referentes que la Fundación ha puesto en valor. Jóvenes que hacen cosas extraordinarias en diferentes ámbitos pero que tienen como denominador común una trayectoria transformadora y una labor que contribuye a la mejora del mundo en el que vivimos. Para este 10.º aniversario, la Fundación está preparando una agenda de actividades especial que acompañará por toda la geografía española el desarrollo de sus programas en apoyo a los jóvenes y en la que dará protagonismo a los premiados que la representan en todo el mundo desde 2009.

Pero el momento culminante de esta efeméride serán los actos programados para noviembre en Barcelona, que, presididos por SS. MM. los Reyes, incluirán, entre otras actividades, la ceremonia de entrega de los Premios FPdGi 2019.

Fundación Princesa de Girona

La FPdGi es una fundación privada que aspira a ser un referente a nivel estatal en el apoyo a los jóvenes en su desarrollo profesional y personal, poniendo un interés especial en la detección de jóvenes con talento que sirvan de referentes contemporáneos a otros jóvenes (Premios FPdGi), el lanzamiento de programas para la mejora de la empleabilidad («Rescatadores de talento») y la innovación educativa en la formación de formadores («Educar el talento emprendedor»). En el 2018, la FPdGi destinó 2,8 millones de euros a programas en beneficio de los jóvenes.