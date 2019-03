Diputación Cáceres distribuye 32 millones de remanentes en inversiones en los municipios

Ep.

La Diputación de Cáceres va a distribuir 32 millones de euros, procedentes de los remanentes del ejercicio anterior, en inversiones en los municipios de la provincia que van desde nuevos planes de desarrollo turístico para las catorce comarcas, obras en residencias de ancianos o convenios para evitar la exclusión financiera de los núcleos rurales en los que se cerraron oficinas bancarias.



La presidenta de la institución provincial, Rosario Cordero, ha explicado este viernes en rueda de prensa que este dinero se asignará en los próximos meses a diferentes obras, infraestructuras y otras necesidades que los distintos municipios han trasladado a la diputación.



Este remanente llega, según ha destacado Cordero, después de una gestión que ha alcanzado, en el último año, una ejecución presupuestaria del 71%, que es la "cantidad máxima" a la que se ha podido llegar para "no romper la regla de gasto y no sufrir un plan de ajuste", ha indicado.



Así las cosas, para la inversión de estos remanentes se pondrá en marcha un Plan Activa II (15.300.000 euros), que tendrá tres modalidades, que son empleo, servicios y obras. Tras las solicitudes presentadas, se calcula que el 10% irá destinado a acciones de empleo y el resto a las otras modalidades.



Se crea un Activa Mancomunidades (400.000 euros) que "responde a la demanda general de las mancomunidades", ha dicho la presidenta, que solicitan poder contar con más fondos para la mejora de sus recursos humanos y su eficiencia a la hora de dar los servicios.



DESARROLLO TURÍSTICO



Otros 3.000.000 euros irán al programa Diputación Desarrolla que incorpora una nueva fase de acciones en las 14 comarcas de la provincia, para avanzar en este programa de futuro que debe prever una inversión sostenida en las próximas anualidades. En materia turística se invertirán 680.000 euros en un nuevo programa que ofrecerá a los ayuntamientos y entidades locales menores de la provincia, menores de 20.000 habitantes, ayudas para la puesta en valor con fines turísticos de elementos locales, tangibles o intangibles.



Para convenios que palien la exclusión financiera de algunos municipios, se destinan 250.000 euros. Este dinero servirá para poder ofrecer a las localidades servicios bancarios después del cierre de oficinas que afectó a 40 pueblos. De momento, en 22 de ellos se ha conseguido restablecer el servicio y la idea es que se pueda reponer en todos los afectados a través de convenios que faciliten arreglo de locales y otras medidas.



Se mantiene la apuesta para limitar los riesgos de exclusión financiera como respuesta al cierre de oficinas bancarias en el medio rural. Ante un problema sobrevenido, la Diputación trabaja en hallar fórmulas acompañadas de inversiones que limiten los efectos de cada síntoma de despoblamiento como es este caso.



El resto del dinero se invertirá en expedientes de Desarrollo y Turismo Sostenible (1,17 millones de euros), terminación de obras de residencias de ancianos (2,4 millones de euros); convenios con asociaciones de la tercera edad (250.000 euros), o un estudio para planificar las depuradoras de aguas residuales que habrá que acometer, en el que se invertirán 300.000 euros.



También se destinarán 50.000 euros al proyecto de memoria histórica con un convenio para exhumar restos de la Mina la Paloma de Zarza la Mayor, o concluir el catálogo de vestigios franquistas en los municipios, así como ayudar a eliminar estos símbolos ya que, "los pueblos que no cumplan la memoria histórica no puedan acceder a las ayudas de la diputación", ha recordado Cordero.



Finalmente, también se rubricará un convenio con la Sociedad Extremeña de Cardiología, por importe de 45.000 euros, para la formación de la población en general sobre la utilización de desfibriladores que se han hecho llegar a todos los municipios.



A todas estas cantidades se añadirían 6 millones de euros, de remanentes del Organismo Autónomo de Recaudación y Gestión Tributaria (OARGT), que irían destinados a planes extraordinarios para gastos corrientes de ayuntamientos.